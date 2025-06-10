Нападник Вашингтон Кепіталс та збірної Росії Алєксандр Овєчкін поповнив базу Миротворця. Рекордсмен НХЛ опинився в переліку злочинців, пише 24 Канал з посиланням на сайт організації.

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За що Овєчкін потрапив до бази "Миротворця"

Російську зірку НХЛ звинувачують у поширенні пропаганди серед іноземної аудиторії. Хокеїст брав участь в антиукраїнських заходах на підтримку війни.

"Проживає у власному будинку в Макліні, штат Вірджинія, а також володіє апартаментами в Маямі, штат Флорида (США). Є відомим прихильником і наближеною особою до Путіна, зокрема, отримує від президента особисті подарунки. Користуючись своєю популярністю, робить вагомий внесок у зміцнення путінської диктатури і поширення наративів кремлівської пропаганди, наголошуючи на тому, що його дім – Росія, а Путін – його президент. У фото профілю свого приватного акаунта в соцмережі Instagram розмістив спільне з Путіним фото. Заснував і фінансує громадський рух "Команда Путіна", – йдеться у повідомленні сайту.

Овєчкін у базі "Миротворця" / скриншот з сайту

Як у Росії прокоментували внесення Овєчкіна до "Миротворця"

На цю подію вже встигли відреагувати у Росії. Зокрема прессекретар очільника Кремля Дмітрій Пєсков вирішив відмежуватися від хокеїста.

"Перше, це не за адресою. Це зовсім не до нас. А друге, зараз легше знайти людей, яких не занесено до списку "Миротворець", тому що там обговорювати", – сказав Пєсков.

А от Речниця російського МЗС Марія Захарова видала чергову порцію отрути.

"Київський режим ні в кому не бачить людей – очі залиті ненавистю та людиноненависницькою ідеологією", – заявила Захарова.

Нагадаємо, що Алєксандр Овєчкін нещодавно побив бомбардирський рекорд Вейна Грецкі за кількістю закинутих шайб в НХЛ. Навіть президент США Дональд Трамп розхвалив капітана Вашингтон Кепіталс.

Проте легенда НХЛ Домінік Гашек закликав політиків зняти рожеві окуляри. Він нагадав, що зірковий росіянин не засудив військову агресію проти України.