Нападающий Вашингтон Кэпиталс и сборной России Александр Овечкин пополнил базу Миротворца. Рекордсмен НХЛ оказался в перечне преступников, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт организации.

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За что Овечкин попал в базу "Миротворца"

Российскую звезду НХЛ обвиняют в распространении пропаганды среди иностранной аудитории. Хоккеист участвовал в антиукраинских мероприятиях в поддержку войны.

"Проживает в собственном доме в Маклине, штат Вирджиния, а также владеет апартаментами в Майами, штат Флорида (США). Является известным сторонником и приближенным лицом к Путину, в частности, получает от президента личные подарки. Пользуясь своей популярностью, делает весомый вклад в укрепление путинской диктатуры и распространение нарративов кремлевской пропаганды, подчеркивая то, что его дом – Россия, а Путин – его президент. В фото профиля своего частного аккаунта в соцсети Instagram разместил совместное с Путиным фото. Основал и финансирует общественное движение "Команда Путина", – говорится в сообщении сайта.

Овечкин в базе "Миротворца" / скриншот с сайта

Как в России прокомментировали внесение Овечкина в "Миротворец"

На это событие уже успели отреагировать в России. В частности пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков решил отмежеваться от хоккеиста.

"Первое, это не по адресу. Это совсем не к нам. А второе, сейчас легче найти людей, которые не занесены в список "Миротворец", потому что там обсуждать", – сказал Песков.

А вот пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова выдала очередную порцию яда.

"Киевский режим ни в ком не видит людей – глаза залиты ненавистью и человеконенавистнической идеологией", – заявила Захарова.

Напомним, что Александр Овечкин недавно побил бомбардирский рекорд Уэйна Грецки по количеству заброшенных шайб в НХЛ. Даже президент США Дональд Трамп расхвалил капитана Вашингтон Кэпиталс.

Тем не менее легенда НХЛ Доминик Гашек призвал политиков снять розовые очки. Он напомнил, что звездный россиянин не осудил военную агрессию против Украины.