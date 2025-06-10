Хокеїст Овєчкін потрапив до бази "Миротворця": у Росії вкотре підгоріло

Російська зірка НХЛ Алєксандр Овєчкін публічно підтримує політику міжнародного злочинця Владіміра Путіна. Це не залишилося поза увагою громадської організації "Миротворець".

Нападник Вашингтон Кепіталс та збірної Росії Алєксандр Овєчкін поповнив базу Миротворця. Рекордсмен НХЛ опинився в переліку злочинців, пише 24 Канал з посиланням на сайт організації.

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За що Овєчкін потрапив до бази "Миротворця"

Російську зірку НХЛ звинувачують у поширенні пропаганди серед іноземної аудиторії. Хокеїст брав участь в антиукраїнських заходах на підтримку війни.

"Проживає у власному будинку в Макліні, штат Вірджинія, а також володіє апартаментами в Маямі, штат Флорида (США). Є відомим прихильником і наближеною особою до Путіна, зокрема, отримує від президента особисті подарунки. Користуючись своєю популярністю, робить вагомий внесок у зміцнення путінської диктатури і поширення наративів кремлівської пропаганди, наголошуючи на тому, що його дім – Росія, а Путін – його президент. У фото профілю свого приватного акаунта в соцмережі Instagram розмістив спільне з Путіним фото. Заснував і фінансує громадський рух "Команда Путіна", – йдеться у повідомленні сайту.

Овєчкін у базі "Миротворця" / скриншот з сайту

Як у Росії прокоментували внесення Овєчкіна до "Миротворця"

На цю подію вже встигли відреагувати у Росії. Зокрема прессекретар очільника Кремля Дмітрій Пєсков вирішив відмежуватися від хокеїста.

"Перше, це не за адресою. Це зовсім не до нас. А друге, зараз легше знайти людей, яких не занесено до списку "Миротворець", тому що там обговорювати", – сказав Пєсков.

А от Речниця російського МЗС Марія Захарова видала чергову порцію отрути.

"Київський режим ні в кому не бачить людей – очі залиті ненавистю та людиноненависницькою ідеологією", – заявила Захарова.

Нагадаємо, що Алєксандр Овєчкін нещодавно побив бомбардирський рекорд Вейна Грецкі за кількістю закинутих шайб в НХЛ. Навіть президент США Дональд Трамп розхвалив капітана Вашингтон Кепіталс.

Проте легенда НХЛ Домінік Гашек закликав політиків зняти рожеві окуляри. Він нагадав, що зірковий росіянин не засудив військову агресію проти України.