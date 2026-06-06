15-річна українка стала чемпіонкою Європи з шахів

Українська шахістка Анастасія Гнатишин здобула "золото" чемпіонату Європи серед жінок. 15-річна спортсменка випередила десятки титулованих суперниць і створила одну з головних сенсацій турніру.

Юна українка продемонструвала неймовірну гру на континентальній першості, яка проходила з 25 травня до 5 червня у Грузії. Впродовж турніру Гнатишин обігрувала міжнародних майстрів та гросмейстерів, досягнувши історичного успіху, повідомив Офіс спорту Львівської міської ради на своїй сторінці у фейсбуці.

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Як українська шахістка здобула перемогу?

15-річна вихованка дитячо-юнацької спортивної школи "Дебют" стала чемпіонкою Європи серед жінок з класичних шахів. На континентальній першості у Батумі юна львів'янка продемонструвала блискучу гру, набравши 9 очок з 11 можливих та здобувши золоту нагороду. Цей результат дозволив Анастасії покращити свій світовий рейтинг одразу на 200 пунктів.

Перед початком турніру українка посідала лише 76-те місце серед 165 учасниць чемпіонату, проте зуміла випередити всіх конкуренток і сенсаційно піднятися на найвищу сходинку п'єдесталу.

Особливе враження справила перемога над англійкою Елмірою Мірзоєвою, після якої українка закріпилася на першому місці.

За даними Європейського шахового союзу, під час турніру Гнатишин демонструвала рейтинг-перформанс понад 3000 пунктів, що є винятковим показником навіть для елітних гросмейстерів.

Першим тренером чемпіонки був Антон Ромашов. Нині Анастасія тренується під керівництвом Володимира Грабінського, Мартина Кравціва та Адріяна Михальчишина.

Історичне досягнення для українських шахів

Тріумф Гнатишин продовжив успішний для України шаховий сезон. Раніше цього року ще один молодий українець Роман Дегтярьов сенсаційно виграв чоловічий чемпіонат Європи, ставши наймолодшим переможцем в історії турніру.

Перемога Анастасії вкотре підтвердила високий рівень української шахової школи та показала, що нове покоління вітчизняних талантів уже готове боротися за найпрестижніші міжнародні титули.