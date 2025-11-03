Зрадив Україну, конфліктував з Лобановським: цікаві факти про легенду Динамо Бишовця

Корінний киянин Анатолій Бишовець був справжнім кумиром вболівальників Динамо у 1960-х та на початку 1970-х. Легендарний футболіст та тренер зіпсував собі репутацію співпрацею з країною-агресоркою.

Колишній гравець Динамо та збірної СРСР Анатолій Бишовець був одним з найкращих футболістів своєї епохи. 24 Канал підготував матеріал про легендарного форварда "біло-синіх", де він зараз живе та чим займається.

Читайте також Проміняв Україну на Росію та назвав Путіна божевільним: що відомо про рекордсмена ЧС Саленка

Як 18-річний Бишовець дебютував за Динамо?

Анатолій Бишовець народився 23 квітня 1946 року у Києві. Його сім'я проживала на околиці столиці України в районі "Сахарка". Він рано втратив батька, а тому мати ростила його та старшого брата сама.

Хлопець прийшов у футбол в 11 років. Анатолія включили до школи "Юний динамівець", де його першими тренерами були Микола Мельниченко та Микола Фоміних. Майбутня зірка футболу вже тоді виділявся своїм дриблінгом. Під час матчів він любив обіграти по кілька суперників, а після тренувань відпрацьовував удари зльоту.

Анатолій Бишовець у Динамо / фото ФК Динамо

У 16 років нестандартний футболіст потрапив до дубля Динамо, а у 18 дебютував за основний склад. Його партнерами по команді були легендарні Йожеф Сабо, Олег Базилевич, Віктор Серебряніков та Віктор Банніков. Юний форвард не загубився серед таких імен, а поступово завоював собі місце у стартовому складі.

Ось як прокоментував дебют Бишовця за Динамо тодішній тренер киян Віктор Маслов. Його слова стали пророчими.

Так, це сила, видатний буде футболіст. Шкода, піде рано, захисники заб'ють,

– сказав Маслов.

Як Бишовець став улюбленцем уболівальників Динамо?

Вся ігрова кар'єра Анатолія Бишовця пройшла у рідному клубі. Він зізнавався, що завжди намагався грати для глядача, а тому постійно вигадував нові фінти та карколомні удари. Індивідуалізм гравця іноді заважав команді, але з віком Бишовець почав більше грати на партнерів.

У київському Динамо Бишовець виступав з 1964 по 1973 рік. За цей час він разом з командою чотири рази вигравав "золото" чемпіонату (1966, 1967, 1968, 1971) та один Кубок СРСР. Двічі форвард ставав найкращим бомбардиром "біло-синіх": 1966 рік – 19 м'ячів і 1967 – 9 м'ячів.

Анатолій Бишовець з Кубком СРСР / фото ФК Динамо

За Динамо Бишовець зіграв 161 матч та забив 55 голів. Він завершив ігрову кар'єру у 27 років через численні травми та три операції на гомілкостопі. Його кілька разів запрошували до московських клубів, але форвард залишився вірним рідному Динамо.

Бишовця регулярно викликали до збірної СРСР. У 1970 році він взяв участь у чемпіонаті світу у Мексиці, де з чотирма голами став найкращим бомбардиром команди. До речі, легендарний Пеле на тому ж Мундіалі забив стільки ж м'ячів. Після завершення чемпіонату Бишовець потрапив до символічної збірної, а на стадіоні "Ацтека" у Мехіко йому поставили імпровізований пам'ятник.

Як Бишовець потрапив у кіно та став героєм пісні Висоцького?

Популярність Анатолія Бишовця як футболіста була просто неймовірною. Навіть люди, які мало цікавилися футболом, знали його прізвище.

Форвард Динамо став одним з героїв популярної пісні радянського співака Володимира Висоцького "Розмова з дружиною", де є такі рядки:

"Коментатор зі своєї кабіни криє нас для красного слівця. Але недарма клуб Фіорентина пропонував мільйон за Бишовця", – йдеться у пісні Висоцького.

Анатолій Бишовець розповідав, що був особисто знайомий з Володимиром Висоцьким. У 1969 році співак побував на матчі Динамо з Фіорентиною. Під враженням гри форварда "біло-синіх" Висоцький написав свою відому пісню.

Бишовець – зірка Динамо у 60-х / фото з відкритих джерел

Тоді дійсно були розмови, що італійський клуб пропонував за нападника Динамо один мільйон доларів, що можна порівняти з сьогоднішніми трансферами в районі 60 мільйонів.

У 1973 році Анатолій Бишовець знявся у фільмі класика українського кіно Леоніда Осики "Дід лівого крайнього". Режисер запросив непрофесійного актора, що було нестандартним кроком на ті часи.

У цьому фільмі також знімалися знамениті українські актори Микола Яковченко, Костянтин Степанков та Борислав Брондуков.

Фільм "Дід лівого крайнього" за участю Анатолія Бишовця

Конфлікт Бишовця з Лобановським

Після завершення ігрової кар'єри Анатолій Бишовець почав працював тренером у динамівській футбольній школі. Він прийняв групу 1963 року народження, випускниками якої стали знаменитий Олексій Михайличенко та Сергій Процюк, який більшу частину кар'єри провів у Чорноморці.

Анатолій Бишовець з вихованцями динамівської школи / фото ФК Динамо

Згодом він працював старшим тренером та директором школи Динамо. У 1983 році Бишовець міг очолити рідний клуб, коли Валерій Лобановський був тренером збірної СРСР. Анатолій Федорович навіть сформував тренерський штаб, але у підсумку команду очолив Юрій Морозов – помічник Лобановського у збірній.

Вже тоді між Метром та Бишовцем склалися напружені відносини. Багато хто вважав, що Анатолій Федорович підсиджує Лобановського.

Апофеозом конфлікту став 1987 рік, коли Валерій Васильович очолював головну збірну СРСР, а Бишовець – олімпійську. Між тренерами були суперечки за гравців, які грали за обидві команди. Бишовець звинувачував Лобановського, що той навмисне шкодить йому.

Анатолій Бишовець і Валерій Лобановський / фото ФК Динамо

Згодом Бишовець називав Лобановського "чемпіоном з договірних матчів" у чемпіонаті СРСР. Лише після смерті Валерія Васильовича у 2002 році колишній динамівець почав більш поважно висловлюватися про Метра тренерського цеху.

Як Бишовець став найгіршим тренером збірної Росії?

На тренерській ниві найбільшим успіхом Анатолія Бишовця став виступ на Олімпійських іграх в Сеулі у 1988 році. Тоді його команда стала чемпіоном, перемігши у фіналі Бразилію, де виблискували легендарні Ромаріо та Бебето.

Після відходу Валерія Лобановського з посади головного тренера збірної СРСР у 1990 році саме Бишовець очолив команду країни, що вже була приречена на розпад. Анатолій Федорович вивів команду, яка вже називалася збірна СНД, на чемпіонат Європи-1992, де вона провально виступила.

Анатолій Бишовець у збірній СРСР / фото з відкритих джерел

Втім, авторитет Бишовця як тренера залишався непохитним. У 1998 він став головним тренером збірної Росії. Під його керівництвом команда програла усі шість матчів, в тому числі Україні (2:3) у Києві в рамках відбору на ЧС-2000. Після такого провалу Бишовця відправили у відставку. На цій посаді Анатолій Федорович встановив абсолютний антирекорд, про який волів би не згадувати.

Де зараз Бишовець та що говорив про війну в Україні?

Анатолій Бишовець мешкав у рідному Києві до 1986 році, поки не трапилася аварія на Чорнобильській АЕС. Через це він разом із сім'єю спочатку переїхав до Одеси, а потім оселився у Москві. Якраз тоді він працював з олімпійською збірною СРСР.

Після розпаду Радянського Союзу він не повернувся на Батьківщину, а отримав російський паспорт. Наразі 79-річний Бишовець живе у Новогірську під Москвою, де розташована база місцевого Динамо.

Колишній киянин повністю асимілювався з "рускім міром". На початку повномасштабного вторгнення Росії він засудив Україну, а не країну-агресорку. Ексдинамівець обурювався відстороненням російських спортсменів від міжнародних змагань та в усьому звинувачував країни Заходу.

Анатолій Бишовець у 2025 році / фото Getty Images

Він захоплено висловлювався про парад 9 травня на Червоній площі, який організував Путін. Однак жодним словом не засудив ракетні удари по Києву, де живуть його родичі та колишні друзі.

В інтерв'ю Українському футболу Йожеф Сабо назвав зрадником свого колишнього одноклубника по Динамо та партнера по збірній.

Однозначний зрадник. Він киянин, українець, динамівець, йому тут все дали, він тут, в Україні ім’я собі заробив. І потім закрився, залишився там у Москві. Я вважаю таких людей взагалі... Краще, промовчу. Якби ж один Бишовець таким був, так ні ж,

– сказав Сабо.

Наразі Бишовець перебуває на пенсії. Його запрошують на різноманітні пропагандистські акції. Цікаво, що знаменитий динамівець, який вже майже 40 років живе у Росії, бідкався на мізерну пенсію у країні-агресорці.

"Розмовляв із нашими олімпійцями. Вони отримують по 100 тисяч рублів пенсію, а я отримую за вислугою як підполковник, але в мене вислуга не повна 25 років, а 20. Тому в мене 25 тисяч. Річ у тім, що наші запити з дружиною більші, хоч і не популяризують якийсь рівень або достаток", – заявив Бишовець російським ЗМІ.

Нещодавно його риторика стосовно війни дещо змінилася. Він вперше назвав речі своїми іменами. Не дивно, що його висловлювання у дикторській Росії визнали "дуже сміливими".

Для мене та моєї дружини, моїх дітей – це велика катастрофа. Тут потрібно говорити про горе, яке переживають два дуже близькі народи. Сьогодні, як ніколи, нам потрібний мир, який відкриє можливості для футболу,

– цитує Бишовця odds.ru.

Наостанок зазначимо, що у 1999 році Анатолій Бишовець здійснив спробу повернутися в Україну. Відомого тренера запросили тренувати донецький Шахтар. "Гірників" він очолював шість місяців. Під час пресконференцій Бишовець намагався відповідати українською мовою.

Однак через відсутність прогресу у грі команди та конфлікти з футболістами керівництво клубу попрощалося з Бишовцем, який назавжди покинув Україну.

Раніше ми розповідали про легендарного динамівця Івана Яремчука, якого у жовтні цього року затримали у Польщі.