Ледь не сів у тюрму та переховувався: цікаві факти з життя легенди Динамо Дем'яненка

Анатолій Дем'яненко беззаперечно один із найкращих футболістів за увесь час існування Динамо. З київським клубом гравець завоював чимало трофеїв, а також став невід'ємною частиною історії "біло-синіх".

Попри скандальний перехід Дем'яненка, його можна назвати справжнім "динамівським серцем". Що відомо про легендарного футболіста, його кар'єру та цікаві факти з життя – розповідає 24 канал.

Як склалася кар'єра Дем'яненка?

Як йдеться у статті на Вікіпедії, Дем'яненко народився 19 лютого 1959 у місті Дніпро. Видатний футболіст був вихованцем місцевої академії "Дніпро – 75".

Дем'яненко у Динамо / Фото київського клубу

Першим клубом у професійній кар'єрі "Мулі" (його так називали фанати) став Дніпро, у якому він провів з 1976 по 1978 рік. У 1979 році він приєднався до Динамо – його перехід у київський клуб був доволі напруженим.

Лобановський помітив мене на Кубку Переправи у 1977 році. Я виступав у складі збірної України, стали переможцями турніру. Тоді до мене й підійшов селекціонер киян Анатолій Сучков. Запросив у Динамо. Я – молодий, без досвіду. Під його диктовку заяву написав. Трохи поміркувавши, зажадав заяву назад. А коли повернувся до Дніпропетровська, довелося писати ще один лист – з відмовою – у Федерацію футболу СРСР,

– цитує Дем'яненка dynamomania.

Проте зрештою захисник перейшов до "біло-синіх". За його словами, у клубі серйозно були налаштовані на трансфер, і дізнавшись, що він проходить строкову службу одразу наказом перевели до Києва.

Він зізнався, що йому погрожували в'язницею за дезертирство, якщо не приєднаться до Динамо. Дем'яненко розповів, що він деякий час навіть переховувався у друзів, адже представники правоохоронних органів постійно їздили до нього додому.

У результаті у січні 1979 року захисника прямо з київського вокзалу відвезли до частини. За його словами, там він отримав форму, потрапив на стрільбище, а після 18 днів у казармі до нього приїхали, щоб футболіст заповнив заяву на перехід у київський клуб.

"У казармі відбарабанив 18 днів. На 19-й до мене приїхав тренер Динамо Михайло Коман. Відразу сказав йому, щоб діставав папір та ручку – для написання заяви. Знаєте, чому не хотів у Динамо переходити? Не було впевненості, що зможу відразу заграти у Києві в основному складі. А в Дніпрі у мене на той час усе якраз налагоджувалося", – поділився спогадами ексфутболіст.

Що з Дем'яненко виграв з Динамо? У київському клубі захисник став п'ятиразовим чемпіоном СРСР, 4 рази виграв Кубок Радянського союзу та навіть перемагав у чемпіонаті України (сезон 1992 – 1993). Окрім того, у 1986 році з "біло-синіми" завоював Кубок володарів кубків.

У 1990 році Дем'яненко покинув Динамо, перейшовши у німецький Магдебург, а у наступному році приєднався до польського Відзева. Однак у 1992 році він повернувся у клуб зі столиці України, де через рік завершив кар'єру.

Що відомо про сенсаційний виліт з Динамо із Ліги чемпіонів?

У 2005 році Дем'яненко очолив Динамо після звільнення Леоніда Буряка. У тому сезоні київський клуб поступився швейцарському Тюну у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів та вперше за 9 років не потрапив у груповий етап турніру.

Дем'яненко у Динамо / Фото київського клубу

Також "біло-сині" не змогли завоювати чемпіонство України, поступившись у "золотому матчі" донецькому Шахтарю. У тому сезоні кияни задовольнилися лише тріумфом у національному Кубку.

У наступній кампанії Динамо виграло усі внутрішні трофеї – чемпіонат України, Кубок країни та національний Суперкубок. А у 2007 році легенда київського клубу покинув столичний колектив після невдалого старту.

Як Дем'яненко покарав Рінкона?

Дем'яненко під час роботи у Динамо покарав Діого Рінкона за те, що бразильський футболіст запізнився на тренувальний збір на 10 днів, а також прибув із зайвою вагою у 10 кілограмів.

Цей непрофесіоналізм обійшовся йому в 100 тисяч доларів штрафу. Сума – не маленька. Але ж і зарплати у нинішніх гравців не копійчані,

– цитує Дем'яненка Футбол24.

Нагадаємо, що легенда Динамо також працював в ЦСК ЗСУ, азербайджанському Нефтчі, узбекистанському Насафі, луцькій Волині та словацькій Нітра.

Чим займається та де зараз Дем'яненко?

Наразі Дем'яненко проживає у Києві та не обіймає жодної тренерської посади. Здебільшого він виступає експертом та дає коментарі щодо українського футболу.

За інформацією Athletics, до 2023 року легенда Динамо був виконуючим обов'язки голови Комітету ветеранів при Українській асоціації футболу. Однак він вирішив залишити посаду з особистих причин.

Дем'яненко в УАФ / Фото УАФ

Також колишній захисник київського клубу бере участь у різних футбольних подіях, зокрема виступає на турнірах серед легенд. А також він займається розвитком аматорського футболу.

