Бився навіть зі зламаною рукою: український боксер ставив 2 мільйони доларів на свою перемогу

Колишній чемпіон світу за версіями WBF і IBF Анатолій Дудченко пригадав свій бій проти Роберта Воге. Український ексбоксер пригадав, як поставив кругленьку суму на свою перемогу над суперником із Німеччини.

Анатолій Дудченко розкрив суму, яку поставив на власну перемогу. Колишній український боксер не пожалів 2 мільйонів доларів, які міг втратити у бою проти німця, якби програв, пише 24 Канал із посиланням на Sport.ua.

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Міг втратити 2 мільйони доларів

Цікаво, що саме Дудченко був андердогом у цьому поєдинку, адже його підготовка до зустрічі була мізерною – лише два тижні. Тому Анатолій вирішив скористатись шансом та спробувати не лише перемогти, а й зірвати чималу суму грошей.

Ексбоксер пригадав, як по ходу поєдинку зламав руку та вже із жахливою травмою дотримав до усіх 12 раундів.

Приїхав на бій і переміг суперника. Це було справді історично, попри те, що під час поєдинку я зламав руку і боксував однією. Тоді ще у 7 раунді Воге упав від мого удару, і я такий думаю: "Господи, я ж на очки поставив". Довелося вже дотримати до 12 раунду. От власне, така була перемога,

– розповів колишній чемпіон світу.

Наразі Анатолій Дудченко є тренером перспективного українського боксера Андрія Новицького, який бився в андеркарді реваншу Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі. Під час того вечора боксу Новицький переміг мексиканця Едгара Раміреса за одноголосним рішенням суддів – двічі 102-90 та 98-92. Андрій зумів захистити пояс WBC International.

Що відомо про Анатолія Дудченка