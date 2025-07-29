"Усик – єдина людина, яку я поважаю": відомий тренер розніс сучасний хевівейт

Олександр Усик у 2024 році став королем надважкої вагової категорії, двічі здолавши Тайсона Ф'юрі. Після цього він декласував Даніеля Дюбуа та втретє здобув звання абсолютного чемпіона світу.

Наразі більшість експертів вважають, що українцю ніхто не здатен нав'язати гідну конкуренцію в дивізіоні. Своєю думкою щодо сучасного хевівейту поділився відомий тренер Андре Розьє, повідомляє 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

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Що Розьє думає про Усика та сучасний хевівейт?

Американець заявив, що розчарований супертяжами останнього покоління, виокремивши серед них Олександра Усика. Він розповів, чим нинішні бійці відрізняються від попередніх генерацій:

"Я хотів би побачити від сучасних хевівейтерів пильність, відданість справі, трохи агресії. Покажіть мені, що ви готові ризикувати. Покажіть мені Евандера Холіфілда, Майка Тайсона, Ріддіка Боу. Я можу повернутися ще далі – покажіть мені Джорджа Формана, Рона Лайла, Кенні Нортона, Мухаммеда Алі, Джиммі Янга.

Покажіть мені, що ви хочете бути особливими. Ось що я хочу побачити. Когось, хто має внутрішню потребу бути особливим. Я не задоволений новим поколінням надважковаговиків. Я навіть не дуже на них зосереджуюсь. Усик – єдина людина, яку я поважаю. Решта, здається, просто за грошима прийшла".

Також спеціаліст оцінив рівень Олександра Усика. Він поміркував, чи міг би українець змагатися на рівних з легендами минулого.

Звичайно, міг би. Я не кажу, що він би точно переміг тих жорстких хлопців, але у нього були б дуже хороші шанси, бо він технічно сильний боєць,

– сказав Розьє.

До слова. Олександр Усик провів на професійному рівні 24 бої, у яких здобув усі перемоги. Після наступного поєдинку він планує повісити рукавички на цвях.

Нагадаємо, що напередодні про місце Усика в історії боксу висловився катмен Рас Анбер.