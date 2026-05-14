Новий тренер збірної України таємно заручився

Майбутній тренер збірної України Андреа Мальдера зробив важливий крок в особистому житті. Перед призначенням у національній команді наставник встиг заручитися.

Італійський фахівець, якого пов’язують із роботою в українській збірній, несподівано засвітився в романтичній історії. Обраницею тренера стала журналістка та ведуча Бенедетта Радаеллі, а доказом стали фото із заручин в її інстаграмі.

Що відомо про заручини Мальдери?

За інформацією медіа, Мальдера не афішував зміни у приватному житті, однак уважні фанати помітили обручку та кадри, які підтвердили заручини. Його наречена давно захоплюється українським футболом і не приховує симпатії до легенди збірної України Андрія Шевченка.

Сам тренер поки що не робив гучних заяв, але романтична новина вже викликала жвавий інтерес серед футбольних уболівальників. Особливо на тлі чуток про його можливий початок роботи в Україні.

Коли збірна України отримає нового тренера?

Після відходу Сергія Реброва Україна виходить на новий етап – уперше національну команду може очолити іноземний фахівець. Представити італійця громадськості мають 19 травня, пише sport.ua.

За попередньою інформацією, Андреа Мальдера прибуде до Києва 18 травня, а вже 19 травня Виконком УАФ має офіційно затвердити його на посаді головного тренера збірної України. Саме Андрій Шевченко представить італійця публіці.

Очікується, що вже наступного дня новий наставник публічно з’явиться на фіналі Кубка України у Львові, де може відбутися його перша велика поява в новому статусі.

Як про Мальдеру відгукуються українські експерти?