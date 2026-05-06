Мальдера мав конфлікт із Шевченком: що не влаштовувало майбутнього тренера збірної України

Збірна України незабаром отримає нового головного тренера. У квітні УАФ попрощалась із Сергієм Ребровим.

Наставник не зміг вивести "синьо-жовтих" на чемпіонат світу-2026. Тим часом, у ЗМІ активно сватають першого в історії збірної іноземного тренера, повідомляє Ігор Циганик.

Чи був конфлікт між Шевченком та Мальдерою?

Ним має стати італієць Андреа Мальдера, про що першим повідомив Віктор Вацко. 54-річний спеціаліст відомий тим, що працював у штабі збірної України п'ять років під керівництвом Андрія Шевченко.

Останній нині є президентом УАФ, тому кандидатура Мальдери є найближчою для нього. Проте, як розповідає Ігор Циганик, Шевченко не завжди був у гарних стсунках із італійцем.

Свого часу між українцем та Андреа виник невеличкий конфлікт через фінансові аспекти. Коли Шевченка призначили тренером у 2016-му, той вирішив на власний розсуд розподіляти зарплату між усім тренерським штабом.

Це викликало подив та незгоду у Мальдери, проте у підсумку сторони швидко врегулювали цю ситуацію. Як наслідок, Андреа пропрацював у збірній України п'ять років та допоміг Шевченку вивести команду до чвертьфіналу Євро-2020.

Мальдера – це тренер, який дуже сильний тактично та дуже розуміє гру. Це тренер, який постійно покращує себе та розвивається. Думаю, що виступ в Лізі націй та чвертьфінал Євро – це теж заслуга Мальдери, як і всього тренерського штабу,

– сказав ексгравець збірної України Євген Левченко в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

У 2021 році сторони розійшлись після завершення роботи у збірній України. Шевченко очолив італійське Дженоа, але після невдалого періоду та звільнення розпочав шлях до президента УАФ.

Мальдера ж доєднався до штабу екстренера Шахтаря Роберто Де Дзербі. Разом із ним Андреа попрацював у Брайтоні та Марселі. Нещодавно Де Дзербі очолив Тоттенхем і цього разу Мальдера вирішив не доєднуватися до його команди.

До слова, після інформації про можливе призначення Мальдери український тренер Мирон Маркевич вийшов із заявою. Саме екстренер Карпат, Металіста та Дніпра вважався головним фаворитом у збірну України.

