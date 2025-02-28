Латвійський біатлоніст достроково завершив сезон через побиття тренером

Латвійський біатлоніст Андрейс Расторгуєвс ухвалив рішення достроково завершити сезон-2024/2025. Це сталося через побиття щ боку тренера національної команди.

Під час чемпіонату світу-2025 з біатлону стався інцидент з латвійським біатлоністом Андрейсом Расторгуєвсом. Він зізнався, що зазнав побиття з боку тренера національної команди Ілмарса Бріціса.

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Расторгуєвс достроково знявся з Кубка світу

Через побиття тренером латвійський біатлоніст отримав травму, а саме перелом пальця. Однак він зазначив, що це його не зламає, пише 24 канал з посиланням на інстаграм Андрейса Расторгуєва.

Зламаний палець, але не Андрейс. Дякую усім за підтримку,

– написав Андрейс Расторгуєвс.



Латвієць з травмою / Скриншот з інстаграму Расторгуєвса

Нагадаємо, що Андрейс Расторгуєвс заявив, що не виступатиме за збірну, якщо Бріціс продовжить бути тренером.