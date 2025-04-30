Росіяни на фронті вбили українського спортсмена Андрія Дзюбана

Українські воїни продовжують героїчно стримувати навалу російських загарбників, яка тільки з початку повномасштабного вторгнення триває вже четвертий рік. На жаль, за це наша нація платить найдорожчу ціну.

Кожного дня на фронті гинуть найсміливіші громадяни України. Напередодні список "Янголів спорту" поповнився новим іменем.

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Непоправна втрата

На війні з Росією загинув український спортсмен Андрій Дзюбан, повідомляє 24 Канал із посиланням на Спортивний комітет України. Тепер йому назавжди 41.

Серце воїна перестало битися 20 квітня 2025 року. Він загинув при виконанні бойового завдання у Суджанському районі Курської області.

Андрій Дзюбан був майстром спорту з національного бойового мистецтва хортинг. Він неодноразово ставав чемпіоном і призером турнірів із тайського боксу та гирьового спорту.

У цивільному житті Андрій керував секцією бойових мистецтв і був засновником клубу кунгфу "Єдність". Він також був членом Кременчуцького мотоклубу "Ravens MC", де його знали під псевдо "Майстер".

У 2024 році спортсмен вступив до 82-ї ОДШБ та мав позивний "Байкер". В нього залишилася дружина та двоє дітей.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним, друзям та близьким захисника України. Вічна пам'ять Андрію Дзюбану…

Нагадаємо, що напередодні стало відомо про загибель на фронті Володимира Коцура. Він близько 30 років свого життя віддав спортивній журналістиці.