Перший чемпіон світу з боксу зі Львова: цікаві факти про Андрія Котельника

Андрій Котельник є одним з найкращих боксерів в історії України. 29 грудня колишньому спортсмену виповнюється 48 років.

Андрій народився 1977 року у місті Львів. 24 Канал розповідає п'ять найцікавіших фактів з історії життя та спортивної кар'єри Котельника.

Найкращий боксер Львівщини?

Спортсмен навчався у Львівському училищі фізичної культури. Там Андрій був вихованцем Дмитра Сосновського, який є заслуженим тренером України.

На любительському рівні провів 150 поєдинків, здобувши 135 перемог. Також на старті кар'єри Андрій п'ять разів ставав чемпіоном України з боксу.

Чемпіон Європи у 90-ті

У 1999 році боксер прославився завдяки своїм виступам на Кубку Європи. Тоді турнір проходив у Львові і Котельнику рідні стіни допомогли досягти успіху.

Андрій став переможцем турніру. Крім того, за чотири роки до цього боксер ставав найкращим на континенті серед юніорів на змаганні в угорському Шіофоку.

Медаль на Олімпіаді

Одним з головних досягнень уродженця Львова стала нагорода Олімпійських ігор. У 2000 році в Сіднеї Котельник здобув срібну медаль у легкій ваговій категорії.

Там Андрій пройшов чотирьох опонентів та вийшов у фінал. На жаль, у вирішальному протистоянні українець поступився кубинцю Маріо Кінделану (4:14).

Як Котельник програв Кінделану: дивитися відео

Єдиний чемпіон світу зі Львова

Того ж 2000 року Андрій підписав контракт із компанією Universum Box-Promotions та почав професійну кар'єру. Тоді ж Котельник перейшов у першу напівсередню вагу.

На професійному рівні українець виграв 32 з 37 поєдинків. У 2008 році Котельник зміг здобути чемпіонський пояс за версією WBA завдяки перемозі технічним нокаутом над Гевіном Рісом. Ним він володів до 2009-го, коли поступився Аміру Хану.

Що робить після завершення кар'єри?

Свою кар'єру Андрій завершив у 2014 році в рідному Львові. Під час вечора боксу на "Арені-Львів" Котельник здобув перемогу над грузином Александером Бенідзе. Протягом своєї професійної кар'єри Котельник заробив близько 2 мільйонів доларів.

Боксер перебуває у шлюбі із дружиною Тетяною з якою виховує доньку Вікторію. Раніше Андрій мешкав у німецькому Гамбургу, але згодом повернувся в Україну. Він бере активну участь і у спортивному житті України.

Не так давно Котельник коментував виступи українців на чемпіонаті світу з боксу. Також Андрій заснував академію у Львові та очолив місцеву федерацію боксу. Також Котельник є головою Асоціації боксу України.