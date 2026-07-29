Лунін прокоментував чутки про власний бар в Іспанії

Український голкіпер Реала Андрій Лунін прокоментував чутки, які останнім часом ширилися соціальними мережами. Вони стосувалися його можливого зв'язку з закладом LUNIN Cocktail Bar у Валенсії.

Причиною чуток стала однакова назва закладу та прізвище футболіста, пише 24 Канал. Через це вболівальники неодноразово запитували подружжя Луніних, чи є вони власниками або співзасновниками бару.

Чи є у Луніна власний бар у Валенсії

Щоб припинити поширення неправдивої інформації, Лунін опублікував в інстаграм сторіс із заявою своєї дружини Анастасії. Вона наголосила, що їхня родина не має жодного стосунку до діяльності закладу.

Друзі, отримуємо запитання, чи маємо ми відношення до LUNIN Cocktail Bar. Тому хочемо уточнити: ні. Бар має назву, що збігається з прізвищем мого чоловіка, але ми не є його власниками чи співзасновниками і не маємо жодного стосунку до його діяльності. Дякуємо за розуміння,

– зазначила вона.

Наразі Лунін залишається у складі Реала на сезон 2026/2027 і готується до наступного футбольного року під керівництвом нового наставника мадридців Жозе Моурінью. У першому контрольному матчі проти Алькоркона (1:0) португальський фахівець довірив українському голкіперу капітанську пов'язку, а Лунін відзначився "сухим" матчем.

У вівторок, 28 липня, воротар вдруге поспіль вийшов у стартовому складі на товариський поєдинок із Леганесом. Реал здобув перемогу з рахунком 4:1, однак цього разу українцю не вдалося зберегти свої ворота недоторканими.

Водночас травма Тібо Куртуа виявилася несерйозною, і бельгієць розраховує повернутися до початку офіційних матчів. Через це Лунін, найімовірніше, знову розпочне сезон у ролі другого воротаря команди.