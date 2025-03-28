Вже грав у команді: Реал визначився із заміною Луніну

Андрій Лунін зацікавив низку клубів та може покинути Реал влітку 2025 року. Тоді мадридці залишаться без другого голкіпера, який за потреби може замінити Тібо Куртуа.

Тому Реал вимушений буде придбати нового голкіпера. "Бланкос" знайшли воротаря, який замінить Луніна та стане дублером Куртуа, у разі відходу українця з клубу, інформує 24 канал із посиланням на Football Espana.

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Хто замінить Луніна

Реал готовий продати Андрія Луніна, якщо отримає гідну пропозицію стосовно трансферу українського голкіпера. "Вершкові" вже знайшли заміну 26-річному воротарю.

"Королівський клуб" у разі відходу Луніна планує запросити іспанського воротаря Кепу Аррісабалагу. Голкіпер Челсі вже грав за мадридський колектив у сезоні 2023/2024.

Наразі Аррісабалага виступає в АПЛ за Борнмут на правах оренди. Іспанський голкіпер зіграв у 25 матчах за "вишень", пропустивши 31 гол та у 6 поєдинках зберіг ворота на замку.

Раніше стало відомо, що Манчестер Сіті планує підписати Андрія Луніна влітку 2025 року. "Містяни" вважають, що українець буде основним голкіпером, який добре замінить Едерсона.