Реал готовий продати Андрія Луніна: один з лідерів АПЛ має намір придбати українця влітку

Воротар збірної України має вкрай мало ігрового часу в мадридському клубі. Задля збільшення ігрової практики Лунін може перебратися в чемпіонат Англії.

Гравець збірної України Андрій Лунін користується попитом на трансферному ринку. Після впевненого минулого сезону на воротаря Реала звернули увагу чимало топ-клубів.

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Луніна хочуть бачити в Лондоні

Андрій же бачить себе в Реалі та влітку навіть продовжив контракт із "бланкос" до 2030 року. Втім ігрової практики у нього замало, адже гравцем основи є Тібо Куртуа.

Тому Луніним знову зацікавились топ-команди. Наразі фаворитом на підписання 26-річного українця є лондонський Челсі, повідомляє 24 Канал з посиланням на racinghoy.

"Сині" вирішили поборотися за Андрія влітку. Реал не проти продати українця, але запросив за нього 30 мільйонів євро. Челсі ж вважає цю суму занадто високою.

Одним з варіантів збити ціну є включення в угоду Кепи Аррісабалаги. Мадридці готові взяти іспанця на заміну Луніну, але з доплатою з боку Челсі. Минулого сезону Кепа був в оренді у Реалі, а зараз грає в оренді у Борнмуті.

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Нагадаємо, що Лунін перебрався з Зорі в Реал у 2018 році за 8 мільйонів євро. Два роки українець ходив по орендах (Леганес, Вальядолід, Ов'єдо), але з сезону 2020-2021 став дублером Куртуа в Мадриді.

За цей час Андрій награв 56 матчів, оформивши 19 кліншитів. Особливо успішним став сезон 2023-2024, коли Куртуа був травмований. Лунін став гравцем основи "бланкос" та допоміг команді виграти Ла Лігу та Лігу чемпіонів.