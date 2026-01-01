Реал повісив цінник на Луніна: скільки доведеться заплатити за трансфер українця

Андрій Лунін досі має невизначеність щодо свого майбутньому у мадридському Реалі. Іспанський клуб не хоче силоміць тримати українського воротаря.

Іспанський гранд готовий відпустити Андрія Луніна. Однак європейським клубам доведеться солідно заплатити за українського воротаря, повідомляє 24 Канал із посиланням на Madrid-Barcelona.com.

Оце так Лунін відмовився грати за Реал: що вплинуло на рішення українського голкіпера

За яку суму Реал готовий продати Луніна?

Реал повішав цінник на Луніна у вигляді 20 мільйонів євро.

Нагадаємо, що один із головних фаворитів на Андрія є італійський Мілан, який пильно стежать за українцем. "Россонері" придивляються до 26-річного футболіста через невизначене майбутнє їх голкіпера Майка Меньяна.

До слова. Портал Transfermarkt оцінює вартість Луніна у 15 мільйонів євро.

Нагадаємо, що в українського воротаря є чинний контракт із "вершковими" до кінця червня 2030 року.

Раніше повідомлялось, що Мілан хоче використати Луку Модріча, аби переманити Луніна. Адже хорват пограв із Андрієм у Реалі та міг би переконати українця перебратись до італійського гранда.

Хто цікавиться Луніним?

Як повідомляло видання Ok Diario, Андрієм також цікавиться інший іспанський клуб Вільярреал. Повідомлялось, що "жовта субмарина" готова викласти за українця 10 мільйонів євро. Але це вдвічі менша сума, аніж хоче виручити Реал за трансфер Луніна.

Також інформувалось про інтерес зі сторони англійського Тоттенхема.

