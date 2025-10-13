Більше не говорить та хоче піти: Лунін раптово звинуватив тренера Реала у брехні
- Андрій Лунін звинуватив тренера Реала Хабі Алонсо у брехні щодо його ігрового часу та хоче покинути команду через відсутність ігрової практики.
- Капітан Реала Дані Карвахаль підтримав Луніна, але український воротар розглядає можливість перейти в інший клуб через обіцянки тренера, які не були виконані.
Український голкіпер Андрій Лунін може змінити клубну прописку. Воротар незадоволений обіцянкою головного тренера мадридського гранда Хабі Алонсо щодо його ігрової практики.
26-річний український футболіст досі не провів жодного матчу за Реал у поточному сезоні-2025/2026. Тому Андрій Лунін розчарувався у головному тренеру "вершкових" Хабі Алонсо, який обіцяв зовсім іншу картину його виступів, передає 24 Канал із посиланням на El Nacional.
Чому Лунін образився на Алонсо?
Український воротар звинуватив наставника Реала на брехні щодо його ігрового часу та хоче покинути команду. Лунін прагне грати, тому хоче перебратись в інший клуб. Андрій вважає, що Хабі Алонсо зробив позитивну заяву щодо його ігрової практики лише заради того, аби втримати його у команді.
Ситуація дійшла вже до такої стадії, що голкіпер і тренер мінімізували своє спілкування у робочому процесі.
Джерело повідомляє, що один із капітанів Реала Дані Карвахаль вирішив підтримати Луніна у цій прикрій ситуації. Іспанський захисник спробував втішити українського воротаря та переконати його залишитись. Але Андрію вже набридло бути у тіні бельгійця Тібо Куртуа. Водночас зірка мадридців Федеріко Вальверде порадив українцю піти в іншу команду.
Раніше видання Bernabéu Digital цитувало слова головного коуча Реала якраз щодо ігрового часу Луніна. Тоді Алонсо обіцяв місце у старті Андрію на кубкову гру.
"Потрібно почуватися готовим. У нас є чудовий воротар в особі Куртуа, але Лунін довів свою спроможність і також готовий. Подивимося, як складеться ситуація у турнірах. У грудні ми стартуємо в Кубку Іспанії. Подивимося, яке рішення ми приймемо. Лунін має почуватися готовим, навіть якщо досі не грав", – казав Алонсо.
До слова. За весь час (від 2018 року) Андрій Лунін провів за Реал 62 матчі, у яких пропустив 70 голів та 22 гри провів на нуль (дані Transfermarkt).
Чому Лунін не грає за збірну України?
- Андрію Луніну не знайшлось місця у заявці збірної України на жовтневі матчі відбору на ЧС-2026.
- Як повідомляв відомий журналіст Ігор Бурбас, Сергій Ребров принципово відмовився від виклику голкіпера Реала. Начебто Лунін не хоче приїжджати у табір збірної, де він програє конкуренцію Анатолію Трубіну з Бенфіки. Андрій не має бажання бути резервним голкіпер "синьо-жовтих".
- Відзначимо, що Лунін має за своєю спиною 16 матчів за збірну України – 16 пропущених голів та лише одна "суха" гра.
- Востаннє Андрій грав за збірну у товариському матчі проти Нової Зеландії (10 червня 2025 року). Та гра закінчилась перемогою команди Реброва 1:2. Лунін, на жаль, не залишив свої володіння "на замку".