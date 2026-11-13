Андрій Лунін може покинути Реал заради клубу АПЛ

Жодні успішні матчі, як-от "Ель-Класико" проти Барселони, не можуть переконати тренерський штаб і керівництво Реала у готовності Андрія Луніна стати першим номером команди. На цьому тлі розмови про перехід українця в інший клуб не вщухають кожного трансферного вікна.

Британські інсайдери з TopSkills Sports мають інформацію, що у послугах воротаря зацікавлений один з топ-клубів Англійської Прем'єр-ліги – а саме Манчестер Сіті.

Лунін хоче більше практики

Програш конкуренції Тібо Куртуа не лише негативно впливає на клубну кар'єру Луніна, але й буквально закриває перед ним дорогу в збірну України. Тож Андрій вчергове розпочав вивчення варіантів для того, щоб не сидіти на лаві запасних, а грати.

У цьому контексті чутки про Манчестер Сіті виглядають дивно. У "містян" є залізний перший номер, який вважається одним із найбільш талановитих голкіперів світу – Джанлуїджі Доннарумма. Його завжди готовий підстрахувати аргентинець Джеронімо Руллі, який перейшов влітку з французького Марселя.

Ще один аргумент проти Манчестер Сіті – це невизначене майбутнє клубу. На тлі визнання "містян" винними у 115 випадках фінансових порушень є реальна загроза вильоту команди з АПЛ. Вирок у цій справі з'явиться вже наступного року, після того, як буде розглянуто апеляцію.

Інсайдери переконують, що Андрій Лунін піде з Мадрида вже у січні. Оскільки він має чинний контракт до 2030 року, зробити це він може лише після виплати "бланкос" компенсації. Трансферна вартість Луніна оцінюється експертами у щонайменше 12 мільйонів євро.