Лунін дізнався про несподіване рішення Моурінью перед Лігою чемпіонів

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Інформацію про те, що наставник "вершкових" Жозе Моурінью довірить місце у воротах Луніну, підтверджує журналіст Іван Мартін.

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Моурінью поверне Луніна в основний склад Реала

27-річний українець увійшов до заявки мадридців на виїзну зустріч, яка відбудеться 4 листопада в Афінах.

Початок поєдинку АЕК – Реал о 19:45 за київським часом.

У цьому сезоні Лунін провів тільки один офіційний матч за мадридський клуб, захищаючи ворота команди в переможній грі проти Барселони в межах чемпіонату Іспанії.

У тій грі український футболіст замінював основного голкіпера Реала Тібо Куртуа та кілька разів урятував ворота, що й дозволило "вершковим" здобути позитивний результат.

Окрім того, Лунін може вперше зіграти у Лізі чемпіонів після матчів стадії 1/4 фіналу сезону 2025/2026, коли іспанці за сумою двох поєдинків поступилися Баварії з рахунком 6:4.

Як Реал виступає у Лізі чемпіонів

Іспанський клуб вдало розпочав новий сезон у Лізі чемпіонів. Підопічні Моурінью по черзі перемогли італійські клуби Інтер (2:1) та Рому (4:3), а також німецький Лейпциг (4:1).

Завдяки успішним виступам мадридці закріпилися у топ-8 турнірної таблиці, що гарантує участь у раунді 1/8 фіналу.