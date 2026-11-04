Лунин узнал о неожиданном решении Моуринью перед Лигой чемпионов

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Информацию о том, что главный тренер "сливочных" Жозе Моуринью доверит место в воротах Лунину, подтверждает журналист Иван Мартин.

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Моуринью вернет Лунина в основной состав Реала

27-летний украинец вошел в заявку мадридцев на выездную встречу, которая состоится 4 ноября в Афинах.

Начало матча АЕК – Реал в 19:45 по киевскому времени.

В этом сезоне Лунин провел только один официальный матч за мадридский клуб, защищая ворота команды в победном матче против Барселоны в рамках чемпионата Испании.

В том матче украинский футболист заменил основного голкипера Реала Тибо Куртуа и совершил несколько спасений, что и позволило "сливочным" добиться положительного результата.

Кроме того, Лунин может впервые сыграть в Лиге чемпионов после матчей 1/4 финала сезона 2025/2026, когда испанцы по сумме двух встреч уступили Баварии со счетом 6:4.

Как Реал выступает в Лиге чемпионов

Испанский клуб удачно начал новый сезон в Лиге чемпионов. Подопечные Моуринью поочередно победили итальянские клубы Интер (2:1) и Рома (4:3), а также немецкий Лейпциг (4:1).

Благодаря успешным выступлениям мадридцы закрепились в топ-8 турнирной таблицы, что гарантирует участие в 1/8 финала.