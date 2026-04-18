Реал ухвалив рішення по Луніну: що чекає українського голкіпера далі

Український воротар Андрій Лунін зіграв два повні матчі у чвертьфіналі Ліги чемпіонів проти Баварії, у яких пропустив шість голів. Після того як Реал вибув із турніру, почали активно обговорювати його подальшу кар'єру в клубі.

Реал не має наміру продавати голкіпера Луніна – після літнього трансферного вікна він залишиться в команді. Про це повідомляє The Athletic.

Що говорять про воротарів у Реалі?

У Мадриді задоволені виступами Тібо Куртуа: протягом усього сезону він демонстрував стабільність і залишається однією з ключових фігур команди. У клубі вважають, що бельгійський голкіпер здатен ще щонайменше один-два сезони залишатися основним воротарем.

Також у Реалі позитивно оцінюють і Андрія Луніна. У клубі відзначають його професійне ставлення, відданість та терпіння в очікуванні свого шансу.

Водночас, за інформацією джерела, оточення українського воротаря радить йому залишити "вершкових" для отримання більшої ігрової практики. Сам гравець прийме остаточне рішення після завершення поточного сезону.

