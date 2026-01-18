Лунін на порозі трансферу в англійський гранд: українець вже ухвалив рішення

Андрій Лунін цього тижня провалився у фіналі Кубка Іспанії між Реалом та Альбасете. Зокрема, через помилки українського голкіпера "вершкові" вилетіли з турніру, поступившись з рахунком 3:2.

На цьому тлі чутки про трансфер Луніна тільки посилилися. У ЗМІ з'явилася інформація, що воротар "Королівського клубу" може опинитися в Англії, про це повідомляє 24 канал із посиланням на El Nacional.

Куди може перейти Лунін?

За інформацією джерела, у трансфері українського голкіпера зацікавлений гранд англійського футболу – Челсі. "Аристократи" вбачають перспективу у підписанні Луніна та готують перехід 26-річного воротаря влітку 2026 року.

У лондонському клубі гарантують Андрію місце в основному складі команди. Окрім того, "сині" пропонують значно більшу зарплатну, ніж український футболіст отримує у мадридському Реалі.

Натомість Лунін ухвалив рішення щодо майбутнього. Він не задоволений роллю другого воротаря та планує змінити клуб – пропозиція Челсі приваблює українського воротаря.

Нагадаємо, що у суботу 17 січня Лунін опинився поза заявкою Реала на матч проти Леванте у 20-му турі Ла Ліги 2025 – 2026. За даними інсайдера Маріо Кортегани, українець напередодні зазнав травми – у клубі працюють над його поверненням.

Як склалася кар'єра Луніна у Реалі?