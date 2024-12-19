Для команди Карло Анчелотті цей трофей став уже другим у нинішньому сезоні. До цього "королівський клуб" здобув Суперкубок УЄФА.
До теми Реал став володарем Міжконтинентального кубка 2024 року
Історичне досягнення
Український воротар Андрій Лунін провів матч у запасі. Попри це, він також записав до свого особистого списку черговий трофей, який став для нього вже 11-м у кар'єрі у складі мадридського Реала.
Цей успіх зробив його найтитулованішим гравцем в історії серед українців у топ-5 лігах Європи. Відтепер він ділить цей статус з Олександром Зінченком, у якого така ж кількість кубків, повідомляє 24 Канал.
Усі трофеї Андрія Луніна
- Ліга чемпіонів – 2
- Ла Ліга – 2
- Суперкубок Іспанії – 2
- Суперкубок УЄФА – 2
- Клубний чемпіонат світу – 1
- Кубок Іспанії – 1
- Міжконтинентальний кубок – 1
До слова. В нинішньому сезоні Андрій Лунін провів за мадридський Реал 5 матчів. У них українець пропустив 8 голів та двічі залишав свої ворота "сухими".
Зазначимо, що перемога в Міжконтинентальному кубку стала також особливою для Карло Анчелотті. Він здобув свій 15-й трофей із "вершковими" та став найтитулованішим тренером в історії клубу.