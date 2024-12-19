Для команди Карло Анчелотті цей трофей став уже другим у нинішньому сезоні. До цього "королівський клуб" здобув Суперкубок УЄФА.

До теми Реал став володарем Міжконтинентального кубка 2024 року

Історичне досягнення

Український воротар Андрій Лунін провів матч у запасі. Попри це, він також записав до свого особистого списку черговий трофей, який став для нього вже 11-м у кар'єрі у складі мадридського Реала.

Цей успіх зробив його найтитулованішим гравцем в історії серед українців у топ-5 лігах Європи. Відтепер він ділить цей статус з Олександром Зінченком, у якого така ж кількість кубків, повідомляє 24 Канал.

Усі трофеї Андрія Луніна

Ліга чемпіонів – 2

Ла Ліга – 2

Суперкубок Іспанії – 2

Суперкубок УЄФА – 2

Клубний чемпіонат світу – 1

Кубок Іспанії – 1

Міжконтинентальний кубок – 1

До слова. В нинішньому сезоні Андрій Лунін провів за мадридський Реал 5 матчів. У них українець пропустив 8 голів та двічі залишав свої ворота "сухими".

Зазначимо, що перемога в Міжконтинентальному кубку стала також особливою для Карло Анчелотті. Він здобув свій 15-й трофей із "вершковими" та став найтитулованішим тренером в історії клубу.