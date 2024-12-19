Мадридці здобули впевнену перемогу з рахунком 3:0. Вона дозволила наставнику "вершкових" стати автором неймовірного рекорду, повідомляє 24 Канал із посиланням на Opta.

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Визначне досягнення

Для головного тренера Реала Карло Анчелотті цей трофей став 15-м на чолі мадридської команди. До цього нікому в історії "королівського клубу" не вдавалося подібне.

Італієць став найтитулованішим наставником "вершкових". Він обійшов легендарного Мігеля Муньйоса, в активі якого було 14 виграних кубків з Реалом.

Усі трофеї Анчелотті з мадридським Реалом

Ліга чемпіонів – 3 титули (2014, 2022, 2024 роки)

Суперкубок УЄФА – 3 (2014, 2022, 2024)

Ла Ліга – 2 (2022, 2024)

Кубок Іспанії – 2 (2014, 2023)

Суперкубок Іспанії – 2 (2022, 2024)

Клубний чемпіонат світу – 2 (2014, 2022)

Міжконтинентальний кубок – 1 (2024)

Довідка. Карло Анчелотті очолював Реал із 2013 до 2015 року, а вдруге був призначений у 2021 році. З великою ймовірністю після закінчення нинішньої кампанії він залишить "вершкових".

Зазначимо, що наступний матч мадридці проведуть 22 грудня проти Севільї. Стартовий свисток на "Сантяго Бернабеу" пролунає о 17:15.