Генеральний директор Карпат розповів, хто зробив перший крок до угоди з Рухом

Наприкінці 2024 року Карпати та Рух оголосили про злиття в одну команду. Сенсаційне рішення львівських клубів щодо об'єднання здивувало українську футбольну спільноту.

Андрій Русол розповів про деталі угоди між Карпатами та Рухом. Генеральний директор "левів" поділився думками про співпрацю колективів, повідомляє 24 канал із посиланням на Трибуну.

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Що розповів Русол

Андрій Русол зізнався, хто став ініціатором об'єднання Карпат та Руха. Генеральний директор "левів" розповів, що перші кроки на шляху до угоди між львівськими клубами зробив засновник "чорно-жовтих" Григорії Козловський.

Русол зазначив, що про злиття команд він дізнався в останній момент. Тому не може назвати дату початку перемовин щодо злиття Карпат та Руха.

Перший крок зробив Григорій Петрович Козловський. Коли – не можу вам точно сказати, бо я так розумію, що був певний діалог між президентами, а я в цій історії опинився вже перед фінішною прямою,

– заявив Русол.

Була інформація, що Рух буде займатись академією та виховувати молодь для львівських Карпат. Андрій Русол зізнався, що невідомо, чи буде можливість у клубів співпрацювати у дитячо-юнацькому секторі.

Нам лишилося дізнатись, як ми зможемо працювати разом в дитячо-юнацькому секторі. І це нам має сказати регулятор – що ось це ви можете робити, ось це не можете, – додав генеральний директор Карпат.

Нагадаємо, що деякі гравці Руха вже підписали контракт с Карпатами. Серед новачків "левів" опинилося чотири фуболісти, які виступали у складі "чорно-жовтих"