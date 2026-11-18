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Президент Української асоціації футболу (УАФ) на своїй сторінці в інстаграмі подякував вболівальникам за підтримку команди.

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Шевченко подякував вболівальникам України

"Україна понад усе!", – написав Шевченко.

Шевченко подякував вболівальникам за підтримку збірної України / Скриншот сторіз інстаграму Шевченка

Що Шевченко сказав про виступ України в Лізі націй

Після матчу проти Грузії, який українці виграли з рахунком 1:0, глава УАФ оцінив результати збірної України у Лізі націй сезону 2026/2027 та роботу головного тренера Андреа Мальдери.

Шевченко зазначив, що, попри складні кадрові умови та можливість дебюту нових футболістів, збірній не вдалося виконати поставлене турнірне завдання й поборотися за вихід до дивізіону А.

Водночас команда зберегла місце в дивізіоні В. За словами очільника УАФ, нинішнє місце збірної відповідає її реальному рівню. Головною метою команди залишається вихід на чемпіонат Європи 2028 року.

Нагадаємо, Україна завершила виступи у Лізі націй на третій сходинці в турнірній таблиці. В активі "синьо-жовтих" дві перемоги та одна нічия. Ще три поєдинки підопічні Мальдери програли.

Що далі для України

Уже 6 грудня у Белфасті відбудеться жеребкування відбору на чемпіонат Європи. Україна потрапила до третього кошика, тож може отримати складніших суперників у кваліфікації.

Відбірковий цикл на Євро-2028 стартує у березні наступного року – тоді ж свій наступний матч проведе й наша команда.