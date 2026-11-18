Андрій Шевченко / Фото Getty Images
Андрій Шевченко звернувся до вболівальників після матчу збірної України проти Грузії в межах Ліги націй УЄФА.
Президент Української асоціації футболу (УАФ) на своїй сторінці в інстаграмі подякував вболівальникам за підтримку команди.
популярні відео
Шевченко подякував вболівальникам України
"Україна понад усе!", – написав Шевченко.
Що Шевченко сказав про виступ України в Лізі націй
Після матчу проти Грузії, який українці виграли з рахунком 1:0, глава УАФ оцінив результати збірної України у Лізі націй сезону 2026/2027 та роботу головного тренера Андреа Мальдери.
Шевченко зазначив, що, попри складні кадрові умови та можливість дебюту нових футболістів, збірній не вдалося виконати поставлене турнірне завдання й поборотися за вихід до дивізіону А.
Водночас команда зберегла місце в дивізіоні В. За словами очільника УАФ, нинішнє місце збірної відповідає її реальному рівню. Головною метою команди залишається вихід на чемпіонат Європи 2028 року.
Нагадаємо, Україна завершила виступи у Лізі націй на третій сходинці в турнірній таблиці. В активі "синьо-жовтих" дві перемоги та одна нічия. Ще три поєдинки підопічні Мальдери програли.
Що далі для України
Уже 6 грудня у Белфасті відбудеться жеребкування відбору на чемпіонат Європи. Україна потрапила до третього кошика, тож може отримати складніших суперників у кваліфікації.
Відбірковий цикл на Євро-2028 стартує у березні наступного року – тоді ж свій наступний матч проведе й наша команда.
Повʼязані теми:
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі