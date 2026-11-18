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Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) на своей странице в инстаграме поблагодарил болельщиков за поддержку команды.

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Шевченко поблагодарил болельщиков Украины

"Украина превыше всего!", – написал Шевченко.

Шевченко поблагодарил болельщиков за поддержку сборной Украины / Скриншот из сторис Шевченко в инстаграме

Что Шевченко сказал о выступлении Украины в Лиге наций

После матча против Грузии, который украинцы выиграли со счетом 1:0, глава УАФ оценил результаты сборной Украины в Лиге наций сезона 2026/2027 и работу главного тренера Андреа Мальдеры.

Шевченко отметил, что, несмотря на сложные кадровые условия и возможность дебюта новых футболистов, сборной не удалось выполнить поставленную турнирную задачу и побороться за выход в дивизион А.

В то же время команда сохранила место в дивизионе В. По словам главы УАФ, нынешнее место сборной соответствует ее реальному уровню. Главной целью команды остается выход на чемпионат Европы 2028 года.

Напомним, Украина завершила выступления в Лиге наций на третьем месте в турнирной таблице. В активе "сине-желтых" две победы и одна ничья. Еще три матча подопечные Мальдеры проиграли.

Что дальше для Украины

Уже 6 декабря в Белфасте состоится жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы. Украина попала в третью корзину, поэтому может столкнуться с более сильными соперниками в квалификации.

Отборочный цикл на Евро-2028 стартует в марте следующего года – тогда же свою следующую игру проведет и наша команда.