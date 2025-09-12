Проте роки йдуть, а Шевченко вже завершив футбольну кар'єру. 24 канал розповідає про те, ким працює легендарний представник вітчизняного спорту після того, як повісив бутси на цвях.
Кого тренував Шевченко?
Андрій Шевченко спробував влаштувати свою кар'єру у політиці. Проте у колишнього футболіста все пішло не за планом та він почав тренерську діяльність, ставши помічником Михайла Фоменка у збірній України.
Після провального Євро-2016 Шевченко став головним тренером "синьо-жовтих", замінивши свого наставника. Андрій Миколайович із своїм тренерським штабом створили хорошу команду, яка могла дати бій будь-якому супернику.
Під керівництвом Андрія Шевченка збірна України кваліфікувалась на Євро-2020, посівши перше місце у відборі на турнір, де у групі був тодішній чинний чемпіон Європи – Португалія.
На Євро-2020, яке відбулось у 2021 році через пандемію "синьо-жовті", змогли дійти до 1/4 фіналу турніру, обігравши Швецію, що стало історичним досягненням. Далі підопічні Андрія Шевченка зіграли з Англією.
На жаль, збірна України поступилася та завершила виступи на турнірі. У серпні того ж року Шевченко покинув збірну.
Після роботи у збірній Андрій Шевченко очолив Дженоа. Однак тренерська кар'єра в Італії у нього не вдалася – у підсумку його звільнили у 2022 році.
Яку зараз посаду обіймає Шевченко?
25 січня 2024 року відбулися вибори президента Української асоціації футболу. Андрій Шевченко був єдиним кандидатом – його обрання підтримало понад 90 відсотків делегатів.
Термін повноважень Андрія Шевченка, як голови українського футболу складає чотири роки. Раніше посаду на чолі УАФ обіймав скандальний чиновник Андрій Павелко.
Андрій Шевченко / Фото УАФ
Андрій Миколайович поділився результатами роботи на посаді президента УАФ у першу рік після обрання. Презентація відбулася 11 лютого 2025 року у Будинку футболу у Києві.
Шевченко показав програму "9 кроків розвитку українського футболу". До списку входили модернізація інфраструктури, підтримка дитячо-юнацького та жіночого футболу та інше.
Виконком УАФ також висунув кандидатуру Андрія Шевченка на вибори у комітет УЄФА. Проте президент Української асоціації футболу не набрав кількість голосів та не отримав місце в європейській організації.
Що ще відомо про президента УАФ?
- Андрій Шевченко, окрім роботи в УАФ, є амбасадором платформи UNITED24. Легенда українського футболу активно просуває різноманітні проєкти щодо розвитку спорту, а також допомоги дітям.
- Шевченко також є позаштатним радником Володимира Зеленського у сфері спорту. Андрій Миколайович займається реформами у спорті, зокрема футболі, під час війни, організацією матчів закордоном.
- Андрій Шевченко часто організовує благодійні матчі. Усі зібрані кошти йдуть на допомогу Збройним силам України та постраждалим від війни, яку спричинила Росія.