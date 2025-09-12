Однако годы идут, а Шевченко уже завершил футбольную карьеру. 24 канал рассказывает о том, кем работает легендарный представитель отечественного спорта после того, как повесил бутсы на гвоздь.
Кого тренировал Шевченко?
Андрей Шевченко попытался устроить свою карьеру в политике. Однако у бывшего футболиста все пошло не по плану и он начал тренерскую деятельность, став помощником Михаила Фоменко в сборной Украины.
После провального Евро-2016 Шевченко стал главным тренером "сине-желтых", заменив своего наставника. Андрей Николаевич со своим тренерским штабом создали хорошую команду, которая могла дать бой любому сопернику.
Под руководством Андрея Шевченко сборная Украины квалифицировалась на Евро-2020, заняв первое место в отборе на турнир, где в группе был тогдашний действующий чемпион Европы – Португалия.
На Евро-2020, которое состоялось в 2021 году из-за пандемии "сине-желтые", смогли дойти до 1/4 финала турнира, обыграв Швецию, что стало историческим достижением. Далее подопечные Андрея Шевченко сыграли с Англией.
К сожалению, сборная Украины уступила и завершила выступления на турнире. В августе того же года Шевченко покинул сборную.
После работы в сборной Андрей Шевченко возглавил Дженоа. Однако тренерская карьера в Италии у него не удалась – в итоге его уволили в 2022 году.
Какую сейчас должность занимает Шевченко?
25 января 2024 года состоялись выборы президента Украинской ассоциации футбола. Андрей Шевченко был единственным кандидатом – его избрание поддержало более 90 процентов делегатов.
Срок полномочий Андрея Шевченко, как главы украинского футбола составляет четыре года. Ранее должность во главе УАФ занимал скандальный чиновник Андрей Павелко.
Андрей Николаевич поделился результатами работы на посту президента УАФ в первый год после избрания. Презентация состоялась 11 февраля 2025 года в Доме футбола в Киеве.
Шевченко показал программу "9 шагов развития украинского футбола". В список входили модернизация инфраструктуры, поддержка детско-юношеского и женского футбола и прочее.
Исполком УАФ также выдвинул кандидатуру Андрея Шевченко на выборы в комитет УЕФА. Однако президент Украинской ассоциации футбола не набрал количество голосов и не получил место в европейской организации.
Что еще известно о президенте УАФ?
- Андрей Шевченко, кроме работы в УАФ, является амбассадором платформы UNITED24. Легенда украинского футбола активно продвигает различные проекты по развитию спорта, а также помощи детям.
- Шевченко также является внештатным советником Владимира Зеленского в сфере спорта. Андрей Николаевич занимается реформами в спорте, в частности футболе, во время войны, организацией матчей за рубежом.
- Андрей Шевченко часто организует благотворительные матчи. Все собранные средства идут на помощь Вооруженным силам Украины и пострадавшим от войны, которую вызвала Россия.