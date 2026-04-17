Без шансів для "легіонерів на день": Шевченко виступив із жорсткою заявою

Очільник УАФ висловився про натуралізацію іноземців у збірній України. Він дав зрозуміти: швидких паспортів і "запрошень під матч" не буде.

Питання залучення іноземних футболістів до національної команди періодично викликає дискусії. Андрій Шевченко розповів кореспонденту 24 Каналу про чіткий алгоритм, який суттєво обмежує такі можливості.

Чи можлива натуралізація в збірній України?

Андрій Шевченко наголосив, що отримати українське громадянство для гри за збірну можна лише за суворих умов. Зокрема, іноземець має виступати в Україні понад п’ять років.

Це означає, що весь час, поки триває повномасштабна війна, іноземець знаходиться в Україні, грає за український клуб. Тут сплачує податки, повністю інтегрований в українське суспільство. Він переживає з нами ці обстріли і допомагає нашій армії, сплачуючи податки,

– заявив очільник УАФ.

Відкриті двері лише для тих, хто з Україною

Шевченко підкреслив, що федерація не розглядає варіантів "привезти когось з-за кордону і натуралізувати". Такий підхід, за його словами, не відповідає принципам збірної.

Водночас УАФ не закриватиме шлях до національної команди для тих іноземців, які вже тривалий час живуть в Україні.

Якщо гравець розділяє всі виклики разом із країною, включно з війною, він може розраховувати на шанс у збірній,

– підсумував Андрій Шевченко.

Хто з натуралізованих гравців виступав за збірну України?