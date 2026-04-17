Без шансів для "легіонерів на день": Шевченко виступив із жорсткою заявою
- Андрій Шевченко заявив, що натуралізація іноземців у збірній України можлива лише за суворих умов, таких як проживання та гра в Україні понад п’ять років.
- УАФ не розглядає варіанти швидкої натуралізації іноземців, але відкриті для тих, хто інтегрований в українське суспільство і розділяє виклики разом з країною.
Очільник УАФ висловився про натуралізацію іноземців у збірній України. Він дав зрозуміти: швидких паспортів і "запрошень під матч" не буде.
Питання залучення іноземних футболістів до національної команди періодично викликає дискусії. Андрій Шевченко розповів кореспонденту 24 Каналу про чіткий алгоритм, який суттєво обмежує такі можливості.
Дивіться також "Не потрібно їх брати в жодному разі": екстренер збірної України – про натуралізацію бразильців
Чи можлива натуралізація в збірній України?
Андрій Шевченко наголосив, що отримати українське громадянство для гри за збірну можна лише за суворих умов. Зокрема, іноземець має виступати в Україні понад п’ять років.
Це означає, що весь час, поки триває повномасштабна війна, іноземець знаходиться в Україні, грає за український клуб. Тут сплачує податки, повністю інтегрований в українське суспільство. Він переживає з нами ці обстріли і допомагає нашій армії, сплачуючи податки,
– заявив очільник УАФ.
Відкриті двері лише для тих, хто з Україною
Шевченко підкреслив, що федерація не розглядає варіантів "привезти когось з-за кордону і натуралізувати". Такий підхід, за його словами, не відповідає принципам збірної.
Водночас УАФ не закриватиме шлях до національної команди для тих іноземців, які вже тривалий час живуть в Україні.
Якщо гравець розділяє всі виклики разом із країною, включно з війною, він може розраховувати на шанс у збірній,
– підсумував Андрій Шевченко.
Хто з натуралізованих гравців виступав за збірну України?
- У різні роки збірна України вже мала досвід із натуралізованими футболістами. Найвідомішим прикладом став Марлос – бразилець, який отримав українське громадянство у 2017 році та провів за національну команду понад два десятки матчів, зокрема зіграв на Євро-2020.
- Ще раніше паспорт України отримав інший бразилець – Едмар. Він дебютував за збірну у 2011 році та був у заявці команди на Євро-2012. Обидва гравці тривалий час виступали в УПЛ і відповідали вимогам ФІФА щодо зміни футбольного громадянства.
- Окремий випадок – Жуніор Мораес, який отримав український паспорт у 2019 році. Його виклик до збірної спричинив резонанс і навіть протест з боку федерації футболу Португалії через питання щодо термінів натуралізації, однак УЄФА не застосувала санкцій.