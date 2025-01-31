Шевченка висунули кандидатом на посаду в УЄФА

Президент УАФ Андрій Шевченко претендує на одну з посад у виконавчому комітету УЄФА. Відповідне рішення ухвалила українська асоціація.

У п'ятницю, 31 січня, відбулося засідання Виконавчого комітету Української асоціації футболу. На ньому було прийнято рішення про висунення президента організації Андрія Шевченка у члени Виконкому УЄФА, пише 24 Канал з посиланням на УАФ.

Читайте також Провідав Луніна та Анчелотті: як Шевченка зустріли у мадридському Реалі

Шевченко може отримати посаду в УЄФА

Легенда українського футболу претендуватиме на одну з двох позицій у виконавчому комітету УЄФА. Термін повноважень становить два роки.

Крім того, виконком обрав трьох делегатів від УАФ на 49-й Конгрес УЄФА, який відбудеться 3 квітня 2025 року у столиці Сербії Белграді. Від України поїдуть президент УАФ Андрій Шевченко, віцепрезидент УАФ Олександр Шевченко та генеральний секретар УАФ Ігор Грищенко.

Нагадаємо, що Андрія Шевченка обрали президентом УАФ 25 січня 2024 року. На цій посаді він змінив Андрія Павелка.

Новий очільник УАФ має великий авторитет серед керівництва ФІФА та УЄФА. Під час 48-го конгресу УЄФА, який відбувся минулого року, володар "Золотого м'яча 2004" провів зустрічі з із президентом УЄФА Александером Чеферіном та головою ФІФА Джанні Інфантіно.