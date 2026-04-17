Збірна України може втратити гравців: Шевченко розповів про глобальну проблему

Андрій Шевченко прокоментував виїзд молодих українських футболістів за кордон. Очільник УАФ пояснив, чи є ризик втратити таланти для збірної.

Війна змусила тисячі українців змінити країну проживання, і футбольна молодь – не виняток. Як розповів президент УАФ у коментарі 24 Каналу, організація уважно стежить за розвитком юних гравців, які будують кар'єру за межами України.

Українські таланти в Європі: проблема чи перспектива?

За словами Шевченка, значна кількість молодих футболістів уже понад чотири роки перебуває за кордоном і встигла адаптуватися до нових умов. Водночас в асоціації не вважають це виключно негативним явищем.

Що сталося – те сталося. Ми не можемо змінити цю ситуацію. У нас є скаутна група, у нас є департамент, який слідкує за українцями в Європі. Якщо вони заграють в академіях, потраплять у перші команди – це буде тільки плюс. Далі це вже наша робота, як працювати з ними та їхніми родинами, щоб вони повернулися і грали за національну команду. Поки в нас таких випадків не було, щоб когось заграли за інші збірні або він не хотів грати за Україну. Ми докладаємо багато зусиль, щоб цього не було,

– заявив очільник УАФ.

Чим небезпечний масовий виїзд юних футболістів?

Раніше екстренер Динамо та збірної України Йожеф Сабо звернув увагу на те, що через війну багато українських сімей вивезли дітей за кордон.

За його словами, серед них чимало перспективних футболістів, які можуть побудувати кар’єру вже в інших країнах.

У нас не буде футболу, тому що вони залишаться там десь в Італії, Франції чи Угорщині. Вони виростуть як футболісти там у школах, але в Україну вони не повернуться. І нам потрібно буде чекати десятиліттями, щоб виросли нові покоління,

– зазначив Сабо.

Легенда Динамо наголосив, що це створює серйозну проблему для майбутнього українського футболу.