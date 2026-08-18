Андрій Шевченко ще у 1990-х став одним із найяскравіших українських футболістів. Його трансфер до Мілана у 1999 році відкрив нову сторінку кар'єри, а разом із футбольними успіхами стрімко зростали й фінансові доходи, передає 24 Канал.

Від тисячі доларів до мільйонних контрактів

У листопаді 1994 року Шевченко дебютував за основну команду київського Динамо та отримував близько 1 тисячі доларів на місяць. Уже через п'ять років він перебрався до Мілана, який заплатив за українця 25 мільйонів євро.

В Італії Шевченко починав із зарплати близько 2 мільйонів євро за сезон. Згодом його контракт кілька разів переглядали, і наприкінці періоду в Мілані форвард отримував близько 7 мільйонів євро на рік.

У 2006 році українець перейшов до Челсі. У Лондоні його зарплата становила близько 8 мільйонів євро за сезон. Після повернення до Динамо Шевченко за понад два роки отримав ще близько 5 мільйонів євро.

Якщо врахувати відомі зарплати за різні етапи кар'єри, бонуси та доходи в збірній, йдеться вже про десятки мільйонів євро.

Ще мільйони на тренерській роботі

Після завершення кар'єри футболіста Шевченко продовжив заробляти у футболі. Найприбутковішим став період роботи головним тренером збірної України з 2016 по 2021 рік.

За даними журналіста Ігоря Бурбаса, за п'ять років роботи з національною командою Шевченко заробив понад 12 мільйонів євро, а з урахуванням бонусів сума могла сягнути 15 мільйонів євро.

У 2021 році українець очолив Дженоа з контрактом на три роки та зарплатою близько 2 мільйонів євро на сезон. Щоправда, в італійському клубі він пропрацював лише кілька місяців.

З 2024 року Шевченко очолює УАФ. Офіційна зарплата президента федерації не розголошувалася, однак за інсайдерськими даними вона може становити від 25 до 50 тисяч доларів на місяць.

Тож за відомими контрактами та зарплатами загальні заробітки Шевченка за футбольну й тренерську кар'єру можуть перевищувати 50 мільйонів євро. Точну суму назвати неможливо, адже частина контрактів, бонусів та рекламних доходів не була публічною.