Шевченко здійснив мрію захисника "Азовсталі", який провів у полоні 771 день
- Боєць Національної гвардії Володимир Шевченко провів у полоні 771 день і був визволений у травні 2024 року.
- Андрій Шевченко подарував Володимиру футболку і запросив його на матч збірної України, де команда перемогла Бельгію з рахунком 3:1.
Боєць Національної гвардії України Володимир Шевченко у перші місяці війни боронив Маріуполь від російської навали. У травні 2022 року він разом з побратимами потрапив у полон.
Володимира Шевченка з позивним "Шева" вдалося визволити з полону у травні 2024 року. Загалом він провів у неволі 771 день, пише 24 Канал з посиланням на фейсбук УАФ.
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Два Шеви на матчі збірної України
Після повернення додому захисник "Азовсталі" зустрівся з президентом УАФ Андрієм Шевченком. Легендарний футболіст подарував Володимиру футболку з номером 7 та прізвищем Шевченко.
Андрій Миколайович пообіцяв запросити воїна Національної гвардії України на один з матчів збірної. Мрію вдалося реалізувати під час переможного поєдинку в Мурсії.
Відео про захисника "Азовсталі" Володимира Шевченка
Два Шевченка принесли удачу нашій команді. Збірна України перемогла Бельгію з рахунком 3:1. У нашій команді голами відзначилися Олексій Гуцуляк, Владислав Ванат та Ілля Забарний.
Нагадаємо, що матч-відповідь Бельгія – Україна відбудеться у неділю, 23 березня. Переможець двоматчевого протистояння отримає право наступного сезону грати в дивізіоні А Ліги націй. Невдаха пвиступатиме в дивізіоні В.