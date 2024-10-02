У середу, 2 жовтня, команда Маріно Пушича проведе матч другого туру оновленої Ліги чемпіонів-2024/2025. Суперником донеччан буде італійська Аталанта.

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Прогноз від екснападника Шахтаря

Колишній форвард "гірників" Андрій Воробей поділився очікуваннями від цього поєдинку. Він зізнався, який результат буде вважати позитивним у грі з бергамасками, повідомляє Український футбол.

"Насамперед, я чекаю позитивного результату, але Шахтарю буде дуже важко, ще важче, ніж із Болоньєю. Наші команди не вміють грати з італійцями.

Результат мені складно прогнозувати, тому що Шахтар зараз показує далеко не той результат, який вболівальники від нього чекають. Якщо донецька команда зачепитися за нічию з Аталантою, то це буде хороший результат", – сказав Воробей.

Також ексфутболіст розповів, чи варто звільняти Маріно Пушича, про що вже ходить чимало розмов. На його думку, вирішальними стануть найближчі матчі в Лізі чемпіонів:

Чи варто звільняти Пушича? Це вирішувати керівництву, але зараз результату немає. Найближчі дві-три гри в Лізі чемпіонів покажуть – провальний сезон для Шахтаря чи ні. Тоді й вирішиться доля Пушича.

Нагадаємо, що поєдинок Шахтар – Аталанта розпочнеться о 19:45. На сайті 24 Каналу можна буде переглянути текстову трансляцію цієї зустрічі, а у відеоформаті вона доступна на медіасервісі Megogo.