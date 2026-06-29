Ярмоленко ухвалив фінальне рішення щодо Динамо

Андрій Ярмоленко нещодавно підписав новий контракт із Динамо, який розрахований ще на один рік. У наступному сезоні вінгер продовжить допомагати команді в досягненні її цілей.

Водночас зараз кияни перебувають на тренувальному зборі в Австрії, але вболівальники помітили відсутність досвідченого футболіста в розташуванні команди. Про це повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Динамо спровокувало скандал, відмовившись відпустити ключового гравця до збірної

Коли Ярмоленко повернеться до тренувань?

За інформацією ТаТоТаке, Ярмоленко розпочне підготовку до нового сезону-2026/2027 разом із командою. Відповідно до домовленості з тренерським штабом та керівництвом клубу, досвідчений вінгер приєднається до тренувального процесу вже з 30 червня.

Перший матч Динамо у новому сезоні

9 липня Динамо зіграє свій перший офіційний поєдинок у сезоні 2026/2027. Номінально домашня гра відбудеться проти румунської Університаті з Клуж-Напоки в межах 1-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА. Матч пройде в польському Любліні на стадіоні "Арена Люблін", а початок заплановано на 20:00 за київським часом.

16 липня о 20:30 команда проведе матч-відповідь Ліги Європи на виїзді в Румунії проти тієї ж Університаті.

1 серпня (орієнтовна дата) Динамо розпочне новий сезон Української Прем'єр-ліги грою проти Лівого Берега.