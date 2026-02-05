Ярмоленко готується до завершення кар'єри – легенда Динамо обрав новий шлях

Гравець київського Динамо та збірної України Андрій Ярмоленко розпочав навчання в престижній академії УЄФА. У майбутньому він може стати менеджером клубу або футбольним функціонером.

Досвідчений гравець обрав спеціальність футбольного менеджменту. Про початок навчання в академії УЄФА 36-річний вінгер Динамо повідомив на своїй сторінці в інстаграмі.

Який новий етап кар’єри Ярмоленка?

Андрій Ярмоленко поступово готується до завершення кар'єри гравця. Спеціальність футбольного менеджменту дозволить йому працювати у структурі клубу. Раніше повідомлялось, що Ярмоленко у майбутньому стане спортивним директором Динамо.

Почнемо нову подорож,

– коротко написав на своїй сторінці Андрій.



Ярмоленко зробив допис про навчання в УЄФА / Скриншот з інстаграму футболіста

Навчання із Ярмоленком проходять також колишній легіонер донецького Шахтаря Вілліан та ексгравець Динамо Сергій Сидорчук.

Це рішення Ярмоленко прийняв в час, коли вже планує завершити ігрову кар’єру. Такий вибір ймовірно свідчить про прагнення підготуватися до ролі футбольного функціонера чи менеджера клубу в майбутньому.

Майбутнє Ярмоленка у ролі тренера або спортивного директора

Ярмоленко вже має тренерський диплом категорії A від УЄФА, який дозволяє працювати в тренерському штабі професійних команд.

Журналіст Віктор Вацко на своєму ютуб-каналі називав Ярмоленка "ідеальним спортивним директором" для Динамо.

Значення Андрія Ярмоленка для Динамо