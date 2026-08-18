Андрій Ярмоленко знайшов для Динамо нового тренера

Після раннього вильоту Динамо з єврокубків наставник киян Ігор Костюк опинився під загрозою звільнення. Найбільш досвідчений гравець клубу Андрій Ярмоленко, схоже, визначився зі своїм фаворитом на те, щоб замінити нинішнього коуча.

За інформацією інсайдера Ігоря Бурбаса, лідер Динамо хоче, щоб на чолі команди опинився його колишній партнер по команді. Зараз цей спеціаліст працює в одному з конкурентів київського гранда за медалі УПЛ.

Кого Ярмоленко хоче бачити тренером Динамо

За чутками, Андрій Ярмоленко вважає гідним посади головного тренера Динамо Сергія Кравченка, який наразі є асистентом Руслана Ротаня у Поліссі.

7-й номер киян бачить у 43-річному тренері велику перспективу. Ярмоленко та Кравченко знайомі ще з часів нетривалого перебування Сергія у складі Динамо у 2009 році. Також вони разом викликалися до збірної України.

Що відомо про Сергія Кравченка

Кравченко народився у Донецьку, є вихованцем Шахтаря, але ім'я собі зробив в інших клубах. Зокрема, був частиною Ворскли Миколи Павлова, яка виграла у 2009 році Кубок України, а потім транзитом через Динамо потрапив у Дніпро, де став однією з легенд клубу з понад сотнею поєдинків.

Ігрову кар'єру Кравченко завершував у Чорноморці. А тренерську розпочав паралельно у молодіжній збірній України та Олександрії, коли обидві команди очолював Руслан Ротань. Після переходу наставника до Полісся його асистент пішов разом з ним.

Чи буде у Динамо новий тренер

Інсайдери стверджували, що доля Ігоря Костюка має вирішитися цього тижня – після того, як Динамо провело матч УПЛ з Колосом. У цьому поєдинку киянам вдалося вирвати перемогу 2:1.

Президент клубу Ігор Суркіс нібито пропонував роботу в Динамо колишньому наставнику збірної України Сергію Реброву, але той не дав згоди на повернення в Київ.

Наближені до керівництва Динамо джерела натомість переконані, що Ігор Костюк допрацює щонайменше до зимової перерви.