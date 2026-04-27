Суркіс визначив майбутнє Ярмоленка: поб'є рекорд і стане директором

Андрій Ярмоленко наблизився до бомбардирського рекорду УПЛ. Президент Динамо Ігор Суркіс впевнений, що досягнення підкориться капітану до кінця цього сезону.

Раніше Ярмоленко стверджував, що влітку може завершити кар'єру гравця. За словами Суркіса у коментарі УПЛ.ТБ, рішення буде повністю за вінгером.

Що сказав Суркіс про майбутнє Ярмоленка?

Президент Динамо поки не може точно сказати, у якій ролі Андрій Ярмоленко наступного сезону буде у київському клубі: футболіста чи представника менеджменту.

Суркіс надав капітану карт-бланш у вирішенні власної долі. Андрій наразі проходить курси УЄФА та серйозно готується до роботи спортивним директором. Водночас президент жартує, що закінчувати з футболом рано, коли Ярмоленко забиває м'ячі п'ятою, як у надрезультативному матчі з Кривбасом.

Якщо він захоче, то гратиме далі. Ярмоленко приносить команді користь. Може, він не може грати 90 хвилин, але навіть коли він на лаві запасних та в роздягальні – це дуже велика допомога тренеру. Чи буде у Ярмоленка рекорд за голами? У мене відчуття, що у найближчих матчах він його поб'є. Ще цього сезону,

– заявив Суркіс.

Скільки голів залишилося Ярмоленку до рекорду?

Після дублю у ворота Кривбаса у матчі, який став, за інформацією пресслужби УПЛ, найрезультативнішим в історії ліги, Андрій Ярмоленко має у своєму активі 121 гол в чемпіонаті України за весь час виступів.

Лише двоє гравців забивали більше: у Сергія Реброва 123 голи, у Максима Шацьких 124 результативних удари.

Андрій Ярмоленку 36 років, він повернувся у Динамо у 2023 році після тривалого періоду виступів у чемпіонатах Німеччини, Англії та ОАЕ.