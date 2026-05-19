Скільки голів Ярмоленко забив за збірну України та чи поб'є рекорд Шевченка

Андрій Ярмоленко залишається одним із найкращих бомбардирів в історії збірної України. Ветеран Динамо вже наблизився до легендарного рекорду Андрія Шевченка.

Лідер київського Динамо продовжує демонструвати результативний футбол навіть у 36 років. Новий тренер збірної України Андреа Мальдера також довірив досвідченому вінгеру місце у національній команді, передає 24 Канал.

Скільки голів Ярмоленко забив за збірну України?

Андрій Ярмоленко провів 125 матчів у футболці збірної України та забив 46 голів. За цим показником він посідає друге місце в історії національної команди.

Попереду залишається лише Андрій Шевченко, який завершив кар'єру з 48 голами та утримує статус найкращого бомбардира збірної України.

Шевченко та Ярмоленко домінують у бомбардирському списку. Третій за кількістю м'ячів Євген Коноплянка відстає від двох Андріїв понад удвічі.

Серед нинішнього складу збірної лише п'ятеро футболістів, окрім Ярмоленка, мають показник у 10 і більше голів за збірну: Роман Яремчук (17), Віктор Циганков (13), Олександр Зінченко (12), Артем Довбик (11) і Руслан Маліновський (10).

Чи реально перевершити рекорд Шевченка?

Виклик Ярмоленка до збірної від нового наставника Андреа Мальдера свідчить про те, що ветеран і надалі залишається важливою фігурою для команди. Якщо він збереже місце в основі та стабільно отримуватиме ігровий час, то має хороші шанси побити рекорд Шевченка вже найближчим часом.

Також Ярмоленко проводить результативний сезон у Динамо Київ. Досвідчений вінгер регулярно забиває за киян у чемпіонаті та є одним із лідерів команди, що лише підсилює його позиції у збірній України.

