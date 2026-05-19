Скільки голів Ярмоленко забив за збірну України та чи поб'є рекорд Шевченка
- Андрій Ярмоленко забив 46 голів за збірну України, займаючи друге місце після Андрія Шевченка, який має 48 голів.
- Ярмоленко має шанс побити рекорд Шевченка, якщо продовжить витупати за збірну та зберігати результативність.
Андрій Ярмоленко залишається одним із найкращих бомбардирів в історії збірної України. Ветеран Динамо вже наблизився до легендарного рекорду Андрія Шевченка.
Лідер київського Динамо продовжує демонструвати результативний футбол навіть у 36 років. Новий тренер збірної України Андреа Мальдера також довірив досвідченому вінгеру місце у національній команді, передає 24 Канал.
Дивіться також "Смішно, коли кажуть": Шевченко відповів, чи ігнорували Ярмоленка у збірній через рекорд голів
Скільки голів Ярмоленко забив за збірну України?
Андрій Ярмоленко провів 125 матчів у футболці збірної України та забив 46 голів. За цим показником він посідає друге місце в історії національної команди.
Попереду залишається лише Андрій Шевченко, який завершив кар'єру з 48 голами та утримує статус найкращого бомбардира збірної України.
Шевченко та Ярмоленко домінують у бомбардирському списку. Третій за кількістю м'ячів Євген Коноплянка відстає від двох Андріїв понад удвічі.
Серед нинішнього складу збірної лише п'ятеро футболістів, окрім Ярмоленка, мають показник у 10 і більше голів за збірну: Роман Яремчук (17), Віктор Циганков (13), Олександр Зінченко (12), Артем Довбик (11) і Руслан Маліновський (10).
Чи реально перевершити рекорд Шевченка?
Виклик Ярмоленка до збірної від нового наставника Андреа Мальдера свідчить про те, що ветеран і надалі залишається важливою фігурою для команди. Якщо він збереже місце в основі та стабільно отримуватиме ігровий час, то має хороші шанси побити рекорд Шевченка вже найближчим часом.
Також Ярмоленко проводить результативний сезон у Динамо Київ. Досвідчений вінгер регулярно забиває за киян у чемпіонаті та є одним із лідерів команди, що лише підсилює його позиції у збірній України.
Результативність Ярмоленка в УПЛ
- У матчі 29-го туру Прем'єр-ліги проти Полтави Андрій Ярмоленко забив свій 123 гол у чемпіонатах Украни, повідомляє сайт Динамо.
- За цим показником Ярмоленко зрівнявся з колишнім головним тренером збірної України Сергією Ребровим.
- Наразі вони ділять другу та третю сходинки у списку найкращих голеадорів в історії УПЛ. На один гол більше у Максима Шацьких.
- Відомий український тренер та експерт Олег Федорчук переконаний, що досвід Ярмоленка допоможе збірній України у найближчих матчах.