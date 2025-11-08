Ігнор Реброва, який обурив багатьох: чому Ярмоленко знову опинився поза заявкою збірної України

Збірна України з футболу вже зовсім скоро проведе вирішальні матчі відбору до чемпіонату світу-2026. Суперниками "синьо-жовтих" будуть Франція та Ісландія.

Напередодні тренерський штаб визначився з заявкою команди на ці поєдинки. В ній вкотре не знайшлося місця багаторічному лідеру команди Андрія Ярмоленку, інформує 24 Канал.

Чому Ярмоленко не опинився у заявці збірної?

Це вже четвертий поспіль збір команди, на якому немає її капітана. Проте саме зараз, напевно вперше, це рішення Сергія Реброва стало незрозумілим для багатьох.

Зокрема, колишній головний тренер Таврії та Оболоні Олег Федорчук вважає, що наразі досвідчений футболіст перебуває в хорошій формі. В коментарі для Українського футболу він підкреслив, що Андрій Миколайович також є надзвичайно важливою фігурою в роздягальні, тому цей невиклик є доволі дивним.

"Раніше Ребров викликав Андрія, який чим міг, тим і допомагав збірній. Що зараз змінилося? Тим паче, що зараз Ярмоленко перебуває у набагато кращій формі, ніж тоді, коли Ребров викликав його в національну команду. Андрій зараз має непогані кондиції, забиває, граючи не на своїй основній позиції.

Взагалі Ярмоленко – це гравець, який має величезний вплив на молодше покоління гравців. Як на мене, Андрій – це один з найавторитетніших чинних українських футболістів. Не можна недооцінювати його вплив на роздягальню. Не розумію, чому Ребров не викликав Ярмоленка", – сказав фахівець.

Цю думку поділяють і багато фанатів, які в мережі обурилися через ігнорування футболіста київського Динамо. Адже останнім часом він набрав форму та почав демонструвати чудову результативність.

Як виступає Ярмоленко в сезоні-2025/2026?

Старт нової кампанії видався дуже непростим для досвідченого гравця. Він протягом трьох місяців не відзначився жодною результативною дією.

До цього додався ще й конфлікт з Олександром Шовковським, який не вдалося приховувати. Наприкінці літа тренер був незадоволений самовіддачею гравця та в грубій формі попросив його покинути тренування. Той не став сперечатися та пішов займатися індивідуально.

Згодом чутки про їх непрості відносини отримали нове життя. Ярмоленко був відсутній у заявці команди на нічийний матч з Металістом 1925 і в головного тренера запитали на пресконференції про відсутність футболіста. Відповідь Шовковського здивувала та фактично підтвердила конфлікт з футболістом.

Це треба запитати у самого Андрія. Після матчу з Крістал Пелес він підійшов, сказав, що у нього сімейні проблеми, і вимушено залишив розташування команди. Деталі мені невідомі. Хоча, на мій погляд, це дивно,

– сказав Шовковський.

Така чорна смуга Ярмоленка тривала до 26 жовтня. До цього дня він ніяк не міг перервати "суху" серію й чимало експертів навіть закликали його завершити кар'єру.

Проте з того моменту зірковий футболіст почав перевертати сезон, який виглядав для нього провальним. Він забив три м'ячі в чотирьох поєдинках і, судячи з поведінки під час матчів і тренувань, його конфлікт із Шовковським вдалося вирішити.

Андрій відзначився голами у ворота Кривбаса, Шахтаря та Зрінськи. За 12 днів він провів сумарно понад 270 хвилин ігрового часу, тож його фізична форма також не викликає сумнівів.

Оскільки заявка збірної України була озвучена лише 4 листопада, то дійсно непотрапляння Ярмоленка навіть у резервний список виглядає дещо дивним. До того ж йому не вистачає лише двох голів, щоб повторити рекорд Андрія Шевченка, що було б додатковою мотивацією, хоча й не головною, звісно ж.

Як Ярмоленко виступав за збірну України?

Вперше за національну команду Андрій зіграв у вересні 2009 року в матчі проти Андорри. З того часу він провів 125 поєдинків за "синьо-жовтих" і став рекордсменом за цим показником, поступаючись тільки "запорєбриковому" Тимощуку.

На горизонті ж у нього залишається гольове досягнення. Він у гонці бомбардирів з 46 голами (дані Transfermarkt) поступається лише Андрію Шевченку, який забив на два м'ячі більше та є абсолютним рекордсменом збірної.

Ця відстань між двома Андріями Миколайовичами зберігається вже понад два роки. Востаннє Ярмоленко відзначався взяттям воріт за "синьо-жовтих" аж у вересні 2023 року, коли забив у ворота Італії.

По завершенню сезону-2025/2026 він вже анонсував, що повісить бутси на цвях. Тож у нього залишилося зовсім мало шансів, щоб перевершити досягнення Шевченка, питання залишається тільки в тому, чи отримає він їх.

Ще у вересні Сергій Ребров заявляв, що Андрій Ярмоленко залишається у його фокусі уваги та є потенційним гравцем збірної. Хотілося б, щоб у цій історії був щасливий кінець і легендарний вінгер, як і Андрій Шевченко, завершив кар'єру на міжнародному турнірі у складі збірної України.

Для цього "синьо-жовтим" треба успішно пройти відбір. Матчі проти Франції та Ісландії відбудуться 13 та 16 листопада відповідно.

Як виступає Україна у відборі на ЧС-2026?