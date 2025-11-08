Игнор Реброва, который возмутил многих: почему Ярмоленко снова оказался вне заявки сборной Украины

Сборная Украины по футболу уже совсем скоро проведет решающие матчи отбора к чемпионату мира-2026. Соперниками "сине-желтых" будут Франция и Исландия.

Накануне тренерский штаб определился с заявкой команды на эти поединки. В ней в очередной раз не нашлось места многолетнему лидеру команды Андрею Ярмоленко, информирует 24 Канал.

Почему Ярмоленко не оказался в заявке сборной?

Это уже четвертый подряд сбор команды, на котором нет ее капитана. Однако именно сейчас, наверное впервые, это решение Сергея Реброва стало непонятным для многих.

В частности, бывший главный тренер Таврии и Оболони Олег Федорчук считает, что сейчас опытный футболист находится в хорошей форме. В комментарии для Украинского футбола он подчеркнул, что Андрей Николаевич также является чрезвычайно важной фигурой в раздевалке, поэтому этот невызов является довольно странным.

"Раньше Ребров вызывал Андрея, который чем мог, тем и помогал сборной. Что сейчас изменилось? Тем более, что сейчас Ярмоленко находится в гораздо лучшей форме, чем тогда, когда Ребров вызвал его в национальную команду. Андрей сейчас имеет неплохие кондиции, забивает, играя не на своей основной позиции.

Вообще Ярмоленко – это игрок, который имеет огромное влияние на младшее поколение игроков. Как по мне, Андрей – это один из самых авторитетных действующих украинских футболистов. Нельзя недооценивать его влияние на раздевалку. Не понимаю, почему Ребров не вызвал Ярмоленко", – сказал специалист.

Это мнение разделяют и многие фанаты, которые в сети возмутились из-за игнорирования футболиста киевского Динамо. Ведь в последнее время он набрал форму и начал демонстрировать великолепную результативность.

Как выступает Ярмоленко в сезоне-2025/2026?

Старт новой кампании выдался очень непростым для опытного игрока. Он в течение трех месяцев не отметился ни одним результативным действием.

К этому добавился еще и конфликт с Александром Шовковским, который не удалось скрывать. В конце лета тренер был недоволен самоотдачей игрока и в грубой форме попросил его покинуть тренировку. Тот не стал спорить и пошел заниматься индивидуально.

Впоследствии слухи об их непростых отношениях получили новую жизнь. Ярмоленко отсутствовал в заявке команды на ничейный матч с Металлистом 1925 и у главного тренера спросили на пресс-конференции об отсутствии футболиста. Ответ Шовковского удивил и фактически подтвердил конфликт с футболистом.

Это надо спросить у самого Андрея. После матча с Кристал Пэлес он подошел, сказал, что у него семейные проблемы, и вынужденно покинул расположение команды. Детали мне неизвестны. Хотя, на мой взгляд, это странно,

– сказал Шовковский.

Такая черная полоса Ярмоленка продолжалась до 26 октября. До этого дня он никак не мог прервать "сухую" серию и многие эксперты даже призывали его завершить карьеру.

Однако с того момента звездный футболист начал переворачивать сезон, который выглядел для него провальным. Он забил три мяча в четырех поединках и, судя по поведению во время матчей и тренировок, его конфликт с Шовковским удалось решить.

Андрей отметился голами в ворота Кривбасса, Шахтера и Зрински. За 12 дней он провел суммарно более 270 минут игрового времени, поэтому его физическая форма также не вызывает сомнений.

Поскольку заявка сборной Украины была озвучена только 4 ноября, то действительно непопадание Ярмоленка даже в резервный список выглядит несколько странным. К тому же ему не хватает лишь двух голов, чтобы повторить рекорд Андрея Шевченка, что было бы дополнительной мотивацией, хотя и не главной, конечно же.

Как Ярмоленко выступал за сборную Украины?

Впервые за национальную команду Андрей сыграл в сентябре 2009 года в матче против Андорры. С тех пор он провел 125 поединков за "сине-желтых" и стал рекордсменом по этому показателю, уступая только "запоребриковому" Тимощуку.

На горизонте же у него остается голевое достижение. Он в гонке бомбардиров с 46 голами (данные Transfermarkt) уступает лишь Андрею Шевченку, который забил на два мяча больше и является абсолютным рекордсменом сборной.

Это расстояние между двумя Андреями Николаевичами сохраняется уже более двух лет. Последний раз Ярмоленко отмечался взятием ворот за "сине-желтых" аж в сентябре 2023 года, когда забил в ворота Италии.

По завершению сезона-2025/2026 он уже анонсировал, что повесит бутсы на гвоздь. Так что у него осталось совсем мало шансов, чтобы превзойти достижение Шевченка, вопрос остается только в том, получит ли он их.

Еще в сентябре Сергей Ребров заявлял, что Андрей Ярмоленко остается в его фокусе внимания и является потенциальным игроком сборной. Хотелось бы, чтобы в этой истории был счастливый конец и легендарный вингер, как и Андрей Шевченко, завершил карьеру на международном турнире в составе сборной Украины.

Для этого "сине-желтым" надо успешно пройти отбор. Матчи против Франции и Исландии состоятся 13 и 16 ноября соответственно.

Как выступает Украина в отборе на ЧМ-2026?