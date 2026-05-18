Допомагав Тимощуку, лобіював Реброва: як Андрій Єрмак впливає на український футбол

На тлі корупційного скандалу за участю колишнього очільника Офісу Президента Андрія Єрмака з'явилася інформація про те, що частину судової застави за нього вніс екстренер збірної України Сергій Ребров.

Єрмак не приховував особливого ставлення до коуча і намагався виправдати його провали на чолі національної команди у своїх дописах у соцмережах. 24 Канал розбирався, яку роль політик зіграв в українському футболі за останні роки.

Що пов'язує Єрмака із Сергієм Ребровим?

Обставини знайомства легенди Динамо та чиновника невідомі, проте вже у 2016 році, за три роки до того, як Єрмак увійде до команди Володимира Зеленського в державному управлінні, він був гостем на весіллі Сергія Реброва з його нареченою Анною.



Андрій Єрмак на весіллі Сергія Реброва / фото з інстаграму

В інтерв'ю ютуб-проєкту "Бомбардир" Сергій Ребров підтвердив, що його призначення на посаду головного тренера збірної України відбувалося не без участі друга. За словами коуча, Єрмак "був ініціатором та допоміг йому повернутися в Україну". Сам політик у 2023 році тепло вітав Реброва з початком нового етапу кар'єри у своєму інстаграмі. Згодом він буде постійно підтримувати наставника "синьо-жовтих", навіть під час найгірших матчів, як, наприклад, ганебна поразка Румунії у стартовій грі Євро-2024.

Пізніше також за сприяння Офісу Президента та особисто Єрмака відбулися зміни і в керівництві Української асоціації футболу. Спійманий на розкраданні коштів УЄФА та фінансових махінаціях Андрія Павелко поступився місцем Андрію Шевченку, який є лояльним до команди глави держави. Тож Андрій Єрмак отримав суттєвий вплив на верхівку українського футболу.

Чому Реброва розкритикували через Єрмака?

Як стало відомо виданню "Українська правда", після арешту Андрія Єрмака у справі про корупцію колишній головний тренер збірної Сергій Ребров вніс за свого друга 30 мільйонів гривень застави із 140 мільйонів, які вимагав суд. У понеділок, 18 травня, була підтверджена решта суми, і Єрмак вийшов із СІЗО на свободу.

Низка громадських діячів, включно зі Сергієм Стерненком та Майклом Щуром, піддали Реброва нищівній критиці за допомогу людині, яку звинувачують у розкраданні державних коштів.

Яка роль Єрмака у справі Анатолія Тимощука?

Колишня дружина зрадника України Анатолія Тимощука Надія, як зазначає "Трибуна", розповідала, що Єрмак брав активну участь у судовому процесі між експодружжям. Політик має юридичну освіту і заснував власну адвокатську справу, тож допомагав ексгравцю збірної України, позбавленому усіх досягнень через пособництво країні-агресору, ділити з Надією майно на власну користь.