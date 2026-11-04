У президента клубу УПЛ знайшли паспорт Росії та московську реєстрацію

Президент Колоса Андрій Засуха має російські внутрішній і закордонний паспорти. Також у нього виявили податковий номер країни-агресора та нерухомість у Москві.

Центр Протидії Корупції на своєму сайті оприлюднив результати власного розслідування щодо очільника футбольного клубу з Ковалівки. За даними організації, йдеться не лише про документи, отримані в Росії, а й про майно та реєстрацію в російській столиці.

Коли Засуха отримав російські паспорти

Як стверджують у ЦПК, внутрішній паспорт Росії Андрію Засусі видали ще у 2008 році. Натомість закордонний документ він отримав у вересні 2015-го – вже після початку російської агресії проти України.

Крім того, організація повідомляє про наявність у президента Колоса російського податкового номера. У його власності, за інформацією ЦПК, також перебувають три автомобілі з московськими номерними знаками.

У Центрі протидії корупції наголошують, що вивчили документи, які підтверджують наведені відомості.

Засуха має реєстрацію в Москві

Окрему увагу в розслідуванні привертає московська реєстрація Андрія Засухи. За даними ЦПК, він зареєстрований у будинку на Новому Арбаті в Москві. За тією самою адресою прописана і його мати Тетяна Засуха.

Андрій Засуха є президентом Колоса з Ковалівки. До 2024 року він також був депутатом Київської обласної ради.

Наразі команда виступає в Українській Прем'єр-лізі та після дев'яти зіграних матчів посідає восьме місце турнірної таблиці, маючи 11 очок.

Нагадаємо, раніше навколо Колоса спалахнув інший скандал: колишній футболіст другої команди клубу Данило Колесник потрапив у резонансну історію через побиття військовослужбовця ТЦК.