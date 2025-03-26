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Sport News 24 Футбол Ексфутболіст Динамо та Манчестер Юнайтед незаконно відвідав окупований Крим
26 березня, 22:25
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Ексфутболіст Динамо та Манчестер Юнайтед незаконно відвідав окупований Крим

Сергій Шаховець
Основні тези
  • Андрій Канчельскіс, колишній футболіст Манчестер Юнайтед, відвідав окупований Крим, що порушує українське законодавство.
  • Канчельскіс очолює команду Динамо Брянськ, яка проводить тренувальний збір у Криму, і планує товариські матчі з командами з окупованих територій.

Колишній український футболіст Андрєй Канчельськіс остаточно зганьбив свою репутацію. Відомий в минулому півзахисник Манчестер Юнайтед та Евертона відвідав окупований росіянами Крим.

В окупованому росіянами Криму тренувальний збір проводить команда Динамо Брянськ, яку очолює Андрєй Канчельскіс. Про це стало відомо з повідомлень пресслужби російського клубу, пише 24 Канал.

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Ексзірка МанЮнайтед став порушником закону

В рамках тренувального збору команда Канчельскіса збирається зіграти товариські матчі проти так званої збірної Запорізької області (окупованої частини) та Фрегатом, який на думку загарбників представляє Херсон (місто звільнене від росіян у 2022 році). 

Зазначимо, що за порушення українського законодавства Канчельскісу може загрожувати позбавлення волі терміном від 5 до 8 років.

Що відомо про Канчельскіса

  • Нагадаємо, що Андрій Канчельскіс народився в Україні, де розпочав свою футбольну кар'єру. Він виступав за Зірку Кіровоград (нині Кропивницький – 24 Канал), Динамо Київ та Шахтар. У 1991 році став гравцем Манчестер Юнайтед, за який зіграв 161 матч.
  • У 1992 році, після розпаду Радянського Союзу, вирішив представляти збірну Росії.
  • В його послужному списку також виступи за Евертон, Манчестер Сіті, Фіорентину, Глазго Рейнджерс, Саутгемптон та інші клуби.
  • Після завершення ігрової кар'єри розпочав тренерську діяльність. Однак ніде не затримувався через незадовільні результати.
  • Черговим клубом Канчельскіса стало Динамо з Брянська, яке представляє третій за силою російський дивізіон.