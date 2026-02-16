Пускають прихильницю Путіна: в Італії виправдали можливий виступ олімпійської чемпіонки з Росії

Італійська федерація гімнастики дала "зелене світло" участі росіянки, пов’язаної з режимом Кремля, у національному чемпіонаті. Там заявили: юридичних перешкод немає – якщо спортсменка отримає візу.

Олімпійська чемпіонка Токіо-2020 Ангеліна Мельникова виступить у клубній Серії А в Італії. Попри війну та політичний бекграунд спортсменки, організатори перекладають відповідальність на закони й клуби, інформує "Главком".

Що відповіли у федерації?

В Італійській федерації гімнастики відповіли, що не можуть заборонити участь росіянки, якщо вона отримає дозвіл на в'їзд.

За словами представника організації Девіда Чіараллі, чемпіонат Серії А – клубний турнір, тому запрошення іноземців вирішують клуби.

Наразі немає жодних урядових чи спортивних законів, які б забороняли російським та білоруським спортсменам брати участь в індивідуальних змаганнях. Фактично, Ангеліна Мельникова є чинною чемпіонкою світу та, за даними Міжнародної федерації та уряду Індонезії, змогла змагатися та перемогти на чемпіонаті світу в Джакарті. Тому, якщо Мельникова отримає в'їзну візу до Італії з дозволу Національного олімпійського комітету Італії, немає жодних юридичних перешкод для її участі у змаганнях з гімнастики в нашій країні,

– зазначив Чіараллі.

Водночас федерація наголосила, що підтримує Україну та каратиме будь-які порушення міжнародних правил.

Чому це викликало скандал?

Раніше стало відомо, що росіянка виступатиме за клуб ASD Libertas Ginnastica Vercelli, а етапи Серії А пройдуть з лютого до травня.

Мельникова неодноразово потрапляла у політичні скандали. Зокрема, як пише Forbes, її публічно вітав Володимир Путін після перемоги на чемпіонаті світу, що посилило критику щодо "нейтрального" статусу росіян у спорті.

Паралельно міжнародні федерації вже дозволяють окремим спортсменам із РФ виступати під нейтральним прапором, хоча критерії часто називають непрозорими.

Росіяни на зимовій Олімпіаді в Італії