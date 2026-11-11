Час помсти за 0:7: Англія та Хорватія зійдуться у битві на "Вемблі"

Adv

Команда Томаса Тухеля набрала чудовий хід і прагне закріпити свої позиції у групі. Натомість підопічні Славена Біліча опинилися під загрозою вильоту з елітного дивізіону та мають серйозний привід для спортивної помсти, передає 24 Канал.

популярні відео

Англія з Кейном націлилася на чергову перемогу

Матч Англія – Хорватія відбудеться у середу, 12 листопада, на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Після поразки від Іспанії у стартовому турі англійці видали три перемоги поспіль. Особливо переконливо команда Тухеля виглядала у попередньому матчі, коли вдома розгромила Чехію. Дублем відзначився Гаррі Кейн, який уже має шість голів у поточному розіграші турніру.

Втім, наставник англійців продовжує експериментувати зі складом. До заявки потрапили 19-річний Джошуа Кінг із Фулгема та Джоб Беллінгем із дортмундської Боруссії. Натомість Коул Палмер і Філ Фоден знову залишилися поза командою. Через травму не зіграє Букайо Сака, а участь Марка Геї під питанням.

Реклама 21+ / Реклама 21+ /

Хорватія спробує забути про принизливі 0:7

Для хорватів ситуація значно складніша. Команда посідає третє місце у групі та після трьох поразок поспіль змушена думати насамперед про збереження прописки в елітному дивізіоні.

Найболючішим моментом стала попередня зустріч з Англією, у якій балканці пропустили сім сухих м'ячів. Тепер у них буде нагода спробувати реабілітуватися перед власними вболівальниками.

Попри невдалі результати, Хорватія продемонструвала, що здатна створювати проблеми грандам. У жовтневому матчі проти Іспанії команда відкрила рахунок завдяки Івану Перишичу та за показником очікуваних голів навіть перевершила суперника. Однак наприкінці зустрічі пропустила від Меріно та поступилася.

На Вемблі хорвати матимуть додаткову мотивацію: довести, що розгром у першій зустрічі був лише невдалим епізодом, а не справжнім співвідношенням сил цих збірних.