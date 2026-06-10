Перед стартом Мундіалю у США, Канаді та Мексиці британці перевірять свою готовність у контрольній грі з Коста-Рикою. Матч відбудеться 10 червня о 23:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

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У якій формі перебувають обидві команди?

Товариські матчі на те й товариські, що їхні результати не є визначальними. Проте тривожний дзвіночок у тренерському штабі Томаса Тухеля має тихенько дзвеніти: у 2026 році команда поки зовсім не вражає.

Гаррі Кейн і компанія навесні прикро втратили перемогу над Уругваєм, пропустивши у компенсований час, а згодом взагалі програли японцям, не зумівши жодного разу розпечатати ворота азійської збірної.

Єдина перемога сталася вже на літньому зборі перед чемпіонатом світу, але назвати мінімальні 1:0 над Новою Зеландію великим досягненням складно. Тож усі сподівання на те, що німецький коуч навмисно підводить команду на пік форми ближче до офіційних ігор.

Що ж до Коста-Рики, то справи у команди справді кепські. Збірна не лише провалила фінал відбору у Північній і Центральній Америці, програвши Гаїті і не зумівши обіграти Гондурас, але й надалі котиться у кризу. Нічия з Йорданією, жахливий розгром від Ірану 0:5 і поразка Колумбії 1:3 – зовсім не те, що хочеться бачити від чвертьфіналіста Мундіалю-2014.

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Як команди раніше грали між собою?

Якраз на чемпіонаті світу 12-річної давнини сталася перша зустріч збірних Англії та Коста-Рики, яка обернулася для британців катастрофою.

Не зумівши обіграти суперників по групі, вони фінішували останніми у квартеті і ганебно поїхали додому. А костариканці натомість оформили найкращий результат в своїй історії, увійшовши до числа восьми найсильніших команд планети.

Невелика відплата сталася чотири роки потому: у контрольній грі, яка так само відбулася перед стартом Мундіалю, Англія тоді оформила перемогу 2:0. Цього разу навіть повторення рахунку для фанів з Туманного Альбіону буде замало: потрібно доводити, що Томас Тухель справді везе на чемпіонат світу грізного претендента на титул, а не потенційний провал.