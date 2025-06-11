Сенегал у матчі з Англією переписав історію футболу: відеоогляд сенсаційної зустрічі
- Сенегал переміг Англію з рахунком 3:1, ставши першою африканською збірною, яка здолала національну команду Англії.
- Ця поразка перервала безпрограшну серію Англії з 21 матчу та стала першою для Томаса Тухеля на чолі "трьох левів".
У вівторок, 10 червня, відбулося чимало товариських поєдинків між національними командами з футболу. В одному з таких зустрічалися збірні Англії та Сенегалу.
Підопічні Томаса Тухеля несподівано поступилися в Ноттінгемі на "Сіті Граунд" з рахунком 1:3. Цей результат став унікальним в історії футболу, повідомляє 24 Канал із посиланням на статистичний портал Opta.
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Матч Англія – Сенегал завершився сенсацією
Господарі першими забили вже на сьомій хвилині, завдяки влучному удару Гаррі Кейна. Проте гості відповіли одразу трьома голами в ворота Діна Гендерсона та вирвали перемогу.
Це дозволило Сенегалу ввійти в історію. До цього жодна африканська збірна ніколи не перемагала національну команду Англії.
Безпрограшна серія англійців перервалася на позначці 21 поєдинок. У них "три леви" здобули 15 перемог, а ще 6 разів було зафіксовано нічиї.
Зазначимо, що це також був перший випадок, коли збірна Англії пропустила одразу три м'ячі від африканської збірної за один матч.
Дивіться відеоогляд матчу Англія – Сенегал
До слова. Ця поразка стала першою для Томаса Тухеля у збірній Англії. До цього він провів три матчі на чолі "трьох левів", у яких його підопічні здобули всі перемоги з загальним рахунком 6:0.
Нагадаємо, що напередодні збірна України провела свій другий поєдинок на турнірі Canadian Shield. Вона зустрічалася з Новою Зеландією, яку здолала з рахунком 2:1.